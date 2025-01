Przewożenie psa w samochodzie to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa – zarówno zwierzaka, jak i pasażerów. Zgodnie z polskim prawem, pies w aucie musi być transportowany w sposób, który nie zagraża kierowcy, innym podróżującym, ani samemu zwierzakowi. Co to oznacza?

Czy można dostać mandat za psa w samochodzie? Jak przewozić psa w samochodzie, żeby nie dostać mandatu? Przed wyruszeniem w trasę z psem warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy podczas kontroli funkcjonariusz policji stwierdzi, że zwierzę jest nieprawidłowo przewożone, może nałożyć karę.

Jak przewozić psa w samochodzie zgodnie z prawem?

W uprzęży, przypiętego do pasów bezpieczeństwa, w transporterze, bagażniku z kratką lub klatką czy swobodnie, bez żadnych zabezpieczeń? Opiekunowie osób przewożą zwierzęta na wiele różnych sposobów. Niezależnie od tego czy jest to krótka podróż do weterynarza, wyjazd na wycieczkę czy dłuższa podróż na wakacje – należy wiedzieć jak prawidłowo przewozić psa w samochodzie by nie narazić się na mandat i zapewnić mu, oraz innym podróżującym, bezpieczeństwo.

Czy pies musi być zapięty w samochodzie?

Wśród przepisów ruchu drogowego nie ma zapisu odnoszącego się stricte do przewożenia czworonogów w samochodzie. Choć nie ma szczegółowych przepisów regulujących dokładnie sposób przewozu psów, zasada ogólna mówi jasno: pies nie może być pozostawiony bez zabezpieczenia. Istnieją również następujące przepisy:

60.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym – zabrania się używania pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

regulacje dotyczące przewożenia ładunków czyli art. 61 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Mówi on, że ładunek w pojeździe umieszcza się w taki sposób, by nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności drogi i był zabezpieczony przed zmianą położenia

przepis art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, według którego transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres są przestępstwem czyli znęcaniem się nad zwierzętami.

Jaki mandat grozi za niewłaściwe przewożenie psa?

Art. 60 ust. 1 Kodeksu drogowego odnosi się do sytuacji, w której niewłaściwie zachowujący się pupil mógłby zagrażać osobom w pojeździe, w tym kierowcy. Zachowanie to obarczone jest mandatem w wysokości do 500 złotych. Ponadto, jak wynika z powyższych przepisów przestępstwem jest przewożenie zwierząt w złych warunkach, powodujących ich cierpienie i narażanie ich na niepotrzebny stres.

Bezpieczne przewożenie psa w samochodzie

Najprostszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są specjalne pasy bezpieczeństwa dla psów, które przypina się do szelek zwierzęcia. To skuteczny sposób, by pies nie przemieszczał się po aucie podczas jazdy – co mogłoby rozpraszać kierowcę albo prowadzić do groźnych sytuacji w razie nagłego hamowania. Ważne, by używać pasów w połączeniu z szelkami, a nie z obrożą, która mogłaby narazić psa na urazy szyi.

Dla większych czworonogów idealnym rozwiązaniem jest przewożenie ich w bagażniku auta typu kombi lub SUV, przy czym przestrzeń ta powinna być oddzielona kratką lub specjalną siatką ochronną. Jeśli pupil ma tendencję do ekscytacji w trakcie jazdy, warto pomyśleć o transporterze – szczególnie w przypadku małych psów. Transporter zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwala na spokojniejsze przewożenie zwierzaka.

Należy pamiętać również o takich detalach, jak regularne postoje na trasie, dostęp do wody oraz odpowiednia temperatura w samochodzie. Pies nie powinien być narażony na przegrzanie ani być pozostawiany w aucie na dłużej, zwłaszcza w ciepłe dni.