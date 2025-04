Ostrzeżenie przez wyjazdami do Grecji. MSZ Wielkiej Brytanii apeluje

Wraz z nadejściem wiosny do Europy Polacy zaczynają planowanie wyjazdów wypoczynkowych. Przed nami Wielkanoc, a później majówka, czerwcówka, długi weekend sierpniowy, a następnie wakacje. Wiele osób na kierunek wypoczynku wybiera Grecję z uwagi na jej liczne walory turystyczne. Turyści doceniają tamtejsze piękne plaże, pyszną kuchnią oraz bogactwo zabytków. Grecja jest krajem spokojnym i bezpiecznym, jednak warto pamiętać, że - podobnie jak w każdym innym miejscu - warto zachować ostrożność.

Brytyjski serwis internetowy Mirror informuje, że Ministerstwo Sprawa Zagranicznych Wielkiej Brytanii zaktualizowało wytyczne dla podróżnych wybierających się Grecji. Wydano ostrzeżenie, by unikać wyjazdów do Grecji w trzech konkretnych terminach.

W tych terminach na podróżuj do Grecji. Trzy daty

W najnowszym ostrzeżeniu dla podróżujących do Grecji Ministerstwo Wielkiej Brytanii apeluje do swoich obywateli, by unikali wyjazdów do tego kraju w konkretnych terminach. Powodem są możliwe manifestacje, które mogą skutkować problemami z funkcjonowaniem komunikacji publicznej (autobusów, pociągów, samolotów, promów etc.), a także utrudnieniami na drogach i granicach.

Brytyjski MSZ przypomina, że w przeszłości w trakcie strajków w Grecji dochodziło do użycia siły, a służby bezpieczeństwa używały gazu łzawiącego do tłumienia protestów. Do manifestacji ulicznych zazwyczaj dochodzi w stolicy Grecji, Atenach, na placu Syntagma.

Trzy daty, w których lepiej nie podróżować do Grecji:

1 maja , czyli Święto Pracy;

, czyli Święto Pracy; 17 października - rocznica brutalnego stłumienia protestów studentów przeciwko dyktaturze wojskowej;

- rocznica brutalnego stłumienia protestów studentów przeciwko dyktaturze wojskowej; 6 grudnia - rocznica śmierci 15-letniego Aleksandrosa Grigoropoulosa, który został zastrzelony przez policjanta w 2008 roku.

Polskie Ministerstwo Sprawa Zagranicznych na razie nie wydało podobnego ostrzeżenia.