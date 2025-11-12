Loty z Poznania do Shannon wystartują 31 marca 2026 roku i będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.Bilety mają zaczynać się od 246 zł w jedną stronę.

"To urokliwe miasto położone w hrabstwie Clare, na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Jest doskonałym punktem wypadowym do przemierzania Wild Atlantic Way – jednego z najpiękniejszych nadmorskich szlaków w Europie. Niedaleko znajdują się legendarne Klify Moheru, Park Narodowy Burren oraz średniowieczny zamek Bunratty, w którym można poczuć klimat dawnej Irlandii" – przekazał dla portalu radiozet.pl rzecznik portu, Marcin Wesołek.

Ryanair otwiera nowe połączenie z Polski. To brama do Ameryki

Lotnisko w Shannon pełni istotną rolę jako punkt przesiadkowy w podróżach do USA. Dzięki bezpośrednim połączeniom z Bostonem i Nowym Jorkiem to idealne miejsce dla osób planujących lot za Atlantyk.

"Połączenie z Shannon to odpowiedź na potrzeby tych podróżnych, którzy poszukują rzadziej eksplorowanych kierunków, z dala od turystycznego zgiełku. Irlandia Zachodnia to region o wyjątkowym charakterze i kulturze" – dodał dla radiazet.pl Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Wiosenny rozkład przynosi więcej nowości

Nowy lot do Irlandii to kolejna z kilku tras, które zainauguruje Ławica na wiosnę 2026 roku. Wcześniej zapowiedziano już połączenia do Bazylei, Zurychu i Podgoricy. Shannon może jednak okazać się jedną z ciekawszych opcji – zarówno dla miłośników natury i historii, jak i osób lecących dalej, do USA.

Źródło: Radiozet.pl