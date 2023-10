Polskie lasy są piękne, bez dwóch zdań. Według niedawnych danych zajmowały blisko 30 proc. terytorium naszego kraju. Lwia część z nas ma od miejsca zamieszkania naprawdę niedaleko, by wybrać się na spacer, grzyby bądź rowerową przejażdżkę do lasu. Zielone bory, knieje i puszcze to w wielu przypadkach istne cudy przyrody pełne rozmaitych ciekawostek. Jedną z nich zaobserwowano na południowych krańcach naszego kraju, w Nadleśnictwie Krasiczyn (woj. podkarpackie).

Czarci krąg na Podkarpaciu. Lasy Państwowe "ostrzegają"

W mediach społecznościowych Lasów Państwowychpojawiło się ciekawe zdjęcie, które dokładnie obrazuje, czym jest czarci krąg. Słyszeliście wcześniej o czymś takim?

"Czarci krąg – powstaje z owocników grzybów po nocnym sabacie czarownic. Wejście do kręgu grozi utratą zdrowia! Jest też teoria, że za okrąg odpowiada pojedynczy grzyb inicjujący kolonię. Wyjaławia podłoże i promieniście się rozprzestrzenia" – napisano w poście.

Czarci krąg. Co to takiego?

Czarci krąg to charakterystyczny, kolisty wzór powstający wśród traw bądź ściółki leśnej, utworzony przez owocniki grzybów. W zależności od mechanizmu powstawania, może mieć kształt zbliżony do okręgu lub jego fragmentów, układu koncentrycznych okręgów, albo pełnego koła. Nazwa, w większości języków nawiązująca do działalności sił nadprzyrodzonych, ma związek z faktem, iż przez tysiąclecia ludzie nierozumiejący mechanizmu powstawania kręgów przypisywali ich powstawanie czarom. Inne nazwy to czarcie koło, czarodziejski krąg, lub krąg czarownic.