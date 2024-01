"13 stycznia 2024 r. Fundacja Arch Mission www.archmission.org zainstalowała Globalny Skarbiec Wiedzy w gigantycznym podziemnym ośrodku badawczym w górach w Szwajcarii.

Zawiera angielską Wikipedię i archiwum projektu Rosetta we wszystkich językach. Dane zostały zapisane na szkle kwarcowym 5D i są trwałe przez 14 miliardów lat. Do odczytania potrzebny jest jedynie mikroskop" - czytamy we wpisie Nova Spivack, prezesa Fundacji Arch Mission.



Jak informuje "The Sun” w bunkrze w Alpach Szwajcarskich realizowany jest tajny projekt mający na celu wsparcie planety Ziemia na wypadek apokalipsy. Kiedy na świecie wybuchają kolejne konflikty i narastają obawy przed trzecią wojną światową, amerykańska firma zainstalowała zaprojektowany przez Brytyjczyka dysk zawierający kompendium historii ludzkości .

Umieszczony głęboko w górach w pobliżu Flums w Szwajcarii futurystyczny dysk kwarcowy – zaprojektowany przez specjalistów z Laboratorium Optoelektroniki Uniwersytetu w Southampton – przechowuje 60 milionów mikroskopijnych stron wiedzy o ludzkości. I ma przetrwać ewentualny nuklearny holokaust .

Projekt o nazwie Global Knowledge Vault prowadzony jest przez Arch Mission Foundation. Fundacja planuje zainstalować podobne dyski na każdym kontynencie.

Arch Mission Foundation to nie tylko kwarcowy dysk w bunkrze w Szwajcarii

Arch Mission Foundation zasłynęła z przechowywania jednego ze swoich dysków w schowku kosmicznej Tesli Roadster Elona Muska i realizuje misje "Księżycowych Bibliotek", które mają wylądować na powierzchni Księżyca już w przyszłym miesiącu.

Arch Mission Foundation planuje także wysłać dyski o średnicy 7,5 cm na Marsa, Wenus i asteroidy znajdujące się w pobliżu Ziemi.