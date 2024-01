Dlaczego grupy nastolatków to robią? Powód jest prosty - popularność. Filmiki tego rodzaju na TikToku szybko stają się viralem. Polskie nastolatki z sukcesem zyskały uwagę nie tylko polskich użytkowników, ale także międzynarodowej publiczności. Niedawno "pełzacze" zostali nawet nagłośnieni w materiale przygotowanym przez brytyjski serwis Daily Mail.

Reklama

Trend stał się tak popularny, że założono nawet dedykowany kanał na Discordzie, na którym użytkownicy dzielą się różnymi technikami pełzania, przydatnym sprzętem i sposobami przyciągnięcia uwagi - słyszymy na nagraniu na TikTokowym profilu Daily Mail.

Trwa ładowanie wpisu

Nowy trend na TikToku

Reklama

"Pełzacze" nieustannie szukają nowych sposobów, aby zwiększyć popularność swoich filmików w aplikacji. Zwykłe przechodzenie pod nogami innych klientów już im nie wystarcza. Ostatnio zaczęli penetrować sklepowe magazyny, do których zwykle mają dostęp tylko pracownicy. Ale na tym nie koniec. Zaczęli także wchodzić do… lodówek.

Trwa ładowanie wpisu

Chociaż dla osób niezaznajomionych z charakterem TikToka może to wydawać się absurdalne, filmy prezentujące pełzanie po centrach handlowych zdobywają miliony wyświetleń. Najbardziej popularny z nich został nagrany w warszawskiej Galerii Bemowo, na którym grupa nastolatków przechadza się na czworaka w KFC. Filmik ten obejrzało prawie 40 milionów osób na TikToku. Z komentarzy można wywnioskować, że widownia pochodzi z różnych części świata.

Trend się rozwija

TikTokerzy już nie tylko pełzają po sklepach. Młodzi użytkownicy TikToka poszli o krok dalej, dodając różnorodność do swoich występów. Tym razem zatrzymują się przy lodówkach sklepowych, by dosłownie wślizgnąć się do środka i przez chwilę w nich pozostać. Nagrania z takich "akcji" krążą po TikToku, zyskując ogromną popularność.

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

Trend na pełzanie zyskał na popularności pod koniec poprzedniego roku. W grudniu na platformach mediów społecznościowych zaczęło pojawiać się coraz więcej nagrań ukazujących tłumy ludzi poruszających się na czworaka przez centra handlowe.

Z czasem młodzi "pełzacze" zaczęli rozszerzać swoje działania, przemieszczając się już nie tylko po galeriach handlowych, lecz także w sklepach typu Lidl czy Biedronka. Co więcej, samo pełzanie po podłodze przestało być wystarczające. Dlatego zaczęli wchodzić do lodówek sklepowych, aby po prostu w nich poleżeć.

Zdania są podzielone

Zdania na temat postępowania nastolatków są podzielone. Jedni uważają ich działania za pozbawione sensu, podczas gdy inni wręcz przeciwnie, podziwiają pomysłowość twórców i wyrażają chęć dołączenia do nich. Z pewnością całe zjawisko jest nietypowe i budzi duże zainteresowanie, co motywuje użytkowników TikToka do organizowania kolejnych podobnych akcji.

Wiele osób wyraża dezaprobatę wobec osób wchodzących do lodówek, gdzie przechowywane jest jedzenie. Dodatkowo poruszany jest także problem zakłócania spokoju innym klientom podczas robienia zakupów. Poza tym pojawiają się pytania dotyczące działań interwencyjnych podejmowanych przez ochronę i innych pracowników.