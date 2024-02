Kilka powodów, dla których w windzie jest lustro

Windy to urządzenia, które mają ułatwić nam sprawne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku. Znajdują się w biurowcach, blokach mieszkalnych, apartamentowcach i centrach handlowych. W każdej z nich najczęściej spotkamy lustro.

Jest ono do tego stopnia nieodłącznym elementem wyposażenia, że najczęściej niezastanawiamy się, z jakiego powodu zostało tam umieszczone. Bezwiednie korzystamy z niego, aby rano w pośpiechu wybiegając z budynku jeszcze raz przyjrzeć się swojemu odbiciu. W trakcie dnia zdarza nam się poprawić przed nim makijaż czy fryzurę w drodze na ważne spotkanie. Wieczorem zaś przyglądamy się w nim naszej zmęczonej twarzy, kiedy po całym dniu pracy wracamy do domu.

Okazuje się jednak, że jest kilka powodów, dla których w windzie jest lustro. Daje ono nie tylko możliwość przyglądania się swojemu odbiciu. Lustro ma za zadanie zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa i podnieść komfort podróży.

Dlaczego w windzie jest lustro? Nuda i bezpieczeństwo

Pierwsze lustra w windach zaczęto montować w biurowcach w Nowym Jorku. Początkowo miały jedynie przeciwdziałać nudzie wśród pasażerów. Możliwość przyglądania się odbiciu zarówno swojemu, jak i towarzyszy podróży miała być pewnym jej urozmaiceniem. Należy bowiem pamiętać, że pierwsze windy poruszały się – w porównaniu ze współczesnymi – zdecydowanie wolniej.

Już wkrótce jednak zadanie luster w windach nie było już tak prozaiczne. Dzisiaj umieszcza się je przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Umożliwiają one każdemu pasażerowi dokładniejszą obserwację otoczenia w czasie podróży i utrudniają tym samym działania złodziei. Wszak na niewielkiej przestrzeni gromadzi się w windzie często wiele osób, a to jak wiadomo idealna okazja dla kieszonkowców.

Ponadto obecność lustra zniechęca wiele osób do niszczenia wnętrza windy. Większość ludzi – jak wyjaśniają psychologowie – nie lubi oglądać własnego odbicia w trakcie popełniania aktu wandalizmu. Czują się wówczas niejako obserwowani sami przez siebie.

Lustro w windzie a komfort podróży

Lustra w windzie znacznie zwiększają pole widzenia i stanowią spore ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Dzięki temu mogą one sprawniej manewrować i z większą łatwością wjechać do windy i z niej wyjechać bez konieczności proszenia o pomoc współpasażerów.

Lustro w windzie to również prawdziwy sprzymierzeniec osób borykających się z klaustrofobią. Ciasne pomieszczenie, jakim niewątpliwie jest winda, dzięki umieszczeniu w nim lustra optycznie wydaje się większe oraz jaśniejsze, co czyni je miejscem bardziej przyjaznym. To zaś sprawia, że zwiększa się komfort podróży osób, które nie przepadają za przebywaniem na niewielkich przestrzeniach.