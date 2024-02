Dżinsy: Spodnie ponadczasowe

Za twórców spodni dżinsowych uchodzą Levi Strauss i Jacob Davis, którzy w 1873 roku otrzymali patent na ich produkcję. Te wytrzymałe spodnie z materiału odpornego na przetarcia stworzyli z myślą o robotnikach, farmerach, górnikach i poszukiwaczach złota.

Początkowo dżinsy były spodniami przeznaczonymi jedynie dla mężczyzn. Szybko zyskały popularność m.in. za sprawą westernów, których bohaterowie – kowboje – także je nosili. Już w latach 30. XX wieku pojawiły się modele również dla kobiet. Z czasem spodnie te stały się symbolem buntu i były chętnie noszone przez członków ruchu hippisowskiego. Moda na ich noszenie nie mija i do dzisiaj są jednymi z najczęściej wybieranych modeli spodni.

Mała kwadratowa kieszonka w dżinsach i teorie na jej temat

Nieodłącznym elementem dżinsów są kieszenie. Ich układ, który znamy współcześnie, ukształtował się jeszcze w XIX wieku. Początkowo dżinsy miały dwie kieszenie z przodu i jedną z tyłu. Nie było to jednak dla noszących je robotników rozwiązanie praktyczne. Dodano więc jeszcze dwie: jedną z tyłu oraz drugą – małą kwadratową z przodu. Tę ostatnią umieszczono poniżej paska, nad prawą kieszenią.

To właśnie ta ostatnia do dzisiaj jest najbardziej zagadkowa. Do czego służy mała kwadratowa kieszonka w dżinsach? Kieszonka ta jest tak mała, że trudno jest do niej cokolwiek zmieścić. Wielu z nas zastanawia się więc, jakie jest jej przeznaczenie. Powstało na ten temat kilka teorii, z których jednak większość nie jest prawdziwa. Według jednej z nich wspomniana kieszonka powstała jedynie w celach dekoracyjnych. Zgodnie z inną – aby przechowywać w niej drobne monety lub zapalniczkę.

Do czego służy mała kwadratowa kieszonka w dżinsach?

Aby zrozumieć, w jakim celu została umieszczona mała kwadratowa kieszonka w dżinsach, należy cofnąć się w czasie do pierwszych użytkowników dżinsów, którymi byli robotnicy. Rzeczywiste jej przeznaczenie zdradza angielska nazwa – watch pocket. Mała kwadratowa kieszonka w dżinsach służyła swoim pierwszym właścicielom do przechowywania kieszonkowego zegarka umieszczanego dawniej na łańcuszku. Zegarki takie pod koniec XIX wieku posiadała bowiem większość mężczyzn. Podobne przeznaczenie jak te w dżinsach miały w ówczesnych czasach małe kieszenie w kamizelkach i surdutach.

Dzisiaj, kiedy większość z nas nosi zegarki na nadgarstku lub po prostu korzysta z tych w telefonach, mała kieszonka w dżinsach nie jest już wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Obecnie jest jedynie ozdobą spodni. Mimo że na przestrzeni lat zmieniały się kroje dżinsów, szerokość ich nogawek, rodzaje przetarć i ozdób, mała kwadratowa kieszonka przetrwała w swojej pierwotnej postaci.