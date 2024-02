Wiele osób umawiając się na ranki wybiera za każdym razem podobne osoby. Może to być typ szalonego artysty, siedzącego w książkach intelektualisty, sportowca, który uwielbia wędrówki i wspinaczki górskie lub entuzjasty nowych technologii. Określony "typ" może obejmować cechy fizyczne, takie jak kolor włosów, wysokość, obecność zarostu lub podobieństwo np. do… byłego partnera.

Niektórzy twierdzą, że ich wybory są tak spójne, że ich przyjaciele byliby w stanie wyszukiwać dla nich osoby w portalach randkowych. Posiadanie swojego typu niekoniecznie jest problemem, ale… może się nim stać. W jakich sytuacjach?

"Ciągle umawiam się z tym samym typem osób"

Biolog i genetyk Liat Yakir pisze, że na atrakcyjność wpływa wiele czynników "genetycznych, ewolucyjnych, rodzinnych, psychologicznych, społecznych i kulturowych". Może jednak stać się to problematyczne, gdy jest niezgodne z naszymi pragnieniami.

Ponadto, także aplikacje randkowe pozwalają podążać wyłącznie za określonym typem nierzadko kładąc nacisk na powierzchowne cechy, takie jak wzrost czy określone cechy osobowości.

Podążanie za jednym określonym typem może jednak nie doprowadzić do trwałej więzi i, jak pisze Elle Hunt, "może mieć więcej wspólnego z podświadomym dążeniem do emocjonalnie niedostępnych mężczyzn niż ich wzrostem".

Co zrobić, jeśli określony typ zdaje się działać przeciwko tobie?

Specjaliści twierdzą, że podążanie za określonym typem może utrudniać znalezienie satysfakcjonującej relacji. W książce "How Not To Die Alone" autor przekuwa psychologiczne spostrzeżenia w praktyczne porady zauważając, że wiele osób nadaje priorytet cechom, takim jak wzrost, praca lub poziom wykształcenia podczas gdy niektóre z kryteriów warto przeformułować lub całkowicie porzucić.

Zgodnie z psychologią społeczną, preferujemy cechy, które wydają nam się znajome - co oznacza, że jesteśmy narażeni na ryzyko utrwalenia naszego typu, nawet jeśli się nie sprawdza.

Badanie z 2019 roku porównujące cechy osobowości obecnych i byłych partnerów uczestników wykazało, że mamy tendencję do umawiania się z "tym samym typem osoby w kółko" - potencjalnie przyczyniając się do powtarzających się trudności w związkach.

Autor książki, Logan Ury, zachęca swoich klientów do "poszerzenia filtrów" - także dosłownie, w aplikacjach randkowych i pozostania otwartym na bycie zaskoczonym.

Style przywiązania - jakie mają znaczenie w związkach?

Umawianie się z określonym typem może wynikać z konkretnego "stylu przywiązania". W psychologii stylem przywiązania określa się zachowanie i interakcje między ludźmi, które wynikają z doświadczeń wczesnodziecięcych i relacji z opiekunami. Wyróżnia się bezpieczny styl przywiązania (osoby takie mają pozytywne doświadczenia z opiekunami w dzieciństwie), unikający styl przywiązania (opiekunowie mogli być niekonsekwentni lub nieobecni emocjonalnie) i lękliwy styl przywiązania (zachowanie opiekunów tych osób mogło być niestabilne lub niemożliwe do przewidzenia).

Przyciąganie jednego typu osób zwykle odzwierciedla lękowy lub unikający styl przywiązania. Dla tych, którzy znają ten wzorzec, droga do miłości polega na nauczeniu się rozpoznawania, w jaki sposób przeszłe doświadczenia wpływają na ich teraźniejszość. Wyjściem z "tej pętli lęku i unikania" jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w sobie i nauczenie się rozpoznawania tego jako pożądanej cechy u innych – twierdzi Ury.

I uprzedza, że "zmiana strategii randkowej może być dezorientująca, a nawet nienaturalna, ale dla tych, którzy naprawdę szukają stabilnego, kochającego związku, warto to zrobić".