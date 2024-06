W Krakowie niektóre zwroty znaczą co innego niż gdzie indziej. Są też takie wyrazy, których nie usłyszysz w innych częściach Polski. Czy będziesz rozumiał, co do Ciebie mówi rodowity Krakus? Sprawdź. Oto charakterystyczne dla Krakowa i okolic regionalizmy.

Przejdź do quizu