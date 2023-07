0/10 To słowo używane jest przez wielu Polaków w niewłaściwym kontekście. Dużo użytkowników języka polskiego utożsamia "bynajmniej" z "przynajmniej" podczas, gdy nie są to synonimy. Którego użyjesz w zdaniu: "To ........... nie byłem ja!"?

bynajmniej przynajmniej