Bronisław Piłsudski jest dzisiaj postacią trochę zapomnianą, ale według twórców Projektu warto dowiedzieć się o nim więcej. W jego historii, historii zwykłego człowieka zmagającego się z ogromnymi przeciwnościami losu, jest wiele wątków tragicznych, awanturniczych i romantycznych. Był on też inspiracją dla rzeszy antropologów, w tym drugiego sławnego Bronisława - Malinowskiego.

Za próbę zamachu na cara Aleksandra III starszy Piłsudski dostał znacznie gorszą karę niż jego młodszy brat. Został zesłany na 15 lat w jeden z najdalszych kątów Imperium Rosyjskiego, Sachalin. Tam przez wiele lat prowadził pionierskie badania dotyczące zamieszkujących te tereny ludów, w szczególności plemienia Ajnu. Gdyby nie jego praca, ich język, obyczaje i kultura dawno by zaginęły przez postępującą rusycyzację z jednej strony i japonizację (Ajnu mieszkali zamieszkiwali też północne wyspy archipelagu japońskiego) z drugiej. Bronisław zakochał się w córce wodza jednej z wiosek i założył tam rodzinę. Niedługo później musiał jednak uciekać, bo bał się wcielenia do armii po wybuchu wojny japońsko-rosyjskiej. Droga powrotna zawiodła go przez Ocean Spokojny do Ameryki Północnej, później do Europy Zachodniej, a wreszcie do Ojczyzny. Nie zobaczył już nigdy swojej rodziny zostawionej na Sachalinie, pomimo prób sprowadzenia ich do kraju. Nie dane mu było także zobaczyć wolnej Polski, bo utonął w wodach Sekwany w maju 1918 roku.

Danuta postawiła sobie za cel poruszanie się jedynie po lądzie lub na wodzie, ponieważ chce jak najwierniej oddać ducha epoki, w jakiej żył jej prastryj. Jak sama mówi, w planach ma przejazdy autobusami, pociągami, statkami transportowymi, łodziami, nie wyklucza nawet autostopów i psich zaprzęgów. Podróż może potrwać nawet ponad dwa lata, właśnie ze względu na wybrane środki lokomocji i to, że w dużej ilości miejsc Danuta ma nadzieję odkrywać miejsca i fakty związane z Bronisławem. Jej postępy można śledzić między innymi na profilu instagramowym Projektu.

Obecnie zatrzymała się na jakiś czas w Petersburgu, gdzie Bronisław studiował i gdzie chce odnaleźć archiwa zawierające informacje o nim lub zagubione rodzinne pamiątki. Wątek rodzinny jest w podróży bardzo istotny - w Japonii do dzisiaj żyją potomkowie Bronisława, a ostatnią osobą, która ma na nazwisko Piłsudski jest Japończyk - Kazuyasu Kimura-Piłsudski.

Poza historią rodzinną Danuta i jej zespół chcą też odkryć nieznane wcześniej fakty z życia Bronisława, zbadać i opisać miejsca, w których żył, zebrać niepublikowane dotychczas dokumenty i na ich podstawie stworzyć grę internetową. W grze użytkownik będzie mógł, wcielając się w różne postacie z życia bohatera, poznać historię starszego Piłsudskiego i zobaczyć, jak wyglądał świat ponad sto lat temu. Trio zaangażowane w projekt ma nadzieję, że dzięki takiemu przedstawieniu informacji gracz będzie mógł połączyć przyjemne z pożytecznym i nauczyć się czegoś interesującego, świetnie się przy tym bawiąc. Każdy zainteresowany projektem może wesprzeć powstanie gry poprzez zbiórkę internetową.