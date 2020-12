Wszyscy, którzy mieli stopnie wojskowe, a brali udział w mordowaniu polskich robotników walczących o wolność, niepodległość, albo walczących o sprawiedliwość powinni być zdegradowani. (…) To obowiązek wojska polskiego i polskiego prezydenta. Mam nadzieję, że to zostanie zrealizowane. W ten sposób Antoni Macierewicz odpowiedział we wtorek na pytanie Radia 24 o możliwość wyciagnięcia odpowiedzialności wobec wojskowych biorących udział w działaniach przeciw uczestnikom protestów w 1970 r.

Macierewicz o rozliczeniu zbrodniarzy z kopalni Wujek

Macierewicz pytany również o możliwość rozliczenia zbrodniarzy odpowiedzialnych za masakrę w kopalni Wujek w Katowicach w grudniu 1981 r. odpowiedział: Liczę, że w najbliższym czasie będziemy konsekwencje wyciągali. Dodał, że propaganda, która chroniła tych ludzi (odpowiedzialnych za zbrodnie komunizmu – PAP) i pokazywała, jako ludzi honoru, to jeden z największym wstydów ostatniego 30-lecia. W jego ocenie "to dotyczy całego trzydziestolecia, gdyż realizowano politykę odwrotną niż zapowiadano.