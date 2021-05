Na cmentarzu Saint-Amatre w Auxerre spoczywa wpływowy polski krytyk, publicysta i intelektualista Maurycy Mochnacki (1803-1834) oraz kilku innych powstańców listopadowych, których groby zostały zachowane.

Reklama

Polska delegacja z konsulem Andrzejem Szydło, antropologiem i lekarzem specjalizującym się w genetyce kryminalnej ze Szczecińskiego Uniwersytetu Medycznego 14 maja pobrała próbki kości z grobu Mochnackiego.

Trumna Mochnackiego była kilkakrotnie przenoszona, stąd wątpliwości, czy to jego szczątki spoczywają w mogile znanej jako grób Mochnackiego. Znalezione kości, w tym złamana kość udowa, są szczątkami mężczyzna po trzydziestce, którego profil zgadza się z profilem Mochnackiego.

Wyniki badań mają jednak być dostępne za kilka miesięcy.

Kim był Maurycy Mochnacki?

Mochnacki był gorącym patriotą, historykiem, publicystą, pianistą i przyjacielem Fryderyka Chopina. Jako student prawa został wyrzucony z Uniwersytetu Warszawskiego. Był więziony jako członek tajnego stowarzyszenia Związku Wolnych Polaków oraz Związku Patriotycznego.

Sprzeciwiał się władzom carskim. Wraz z Ksawerym Bronikowskim najpierw założył "Gazetę Polską", której był redaktorem od grudnia 1827 do grudnia 1829 roku, a następnie "Kurier Polski", do którego pisał prawie codziennie artykuły, aż do czasu wybuchu powstania listopadowego (1830-31). Mochnacki brał w nim udział, był kilkakrotnie ranny. Po klęsce powstania udał się na emigrację do Paryża, następnie przeniósł się do Auxerre, aby leczyć się z choroby płuc.

W 1834 roku został skazany przez władze carskie na karę śmierci przez powieszenie za udział w powstaniu. Zmarł 20 grudnia 1834 roku w Auxerre w wieku 31 lat na gruźlicę. Mochnacki był kawalerem Orderu Virtuti Militari.

Polski rząd zamierza postawić pomnik Mochnackiemu – podaje lokalny dziennik "Lyonne Republicaine".