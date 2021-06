W emitowanym na antenie BBC One cotygodniowym programie "Sunday Morning Live" przedstawiono postać Sendlerowej i jej zasługi dla ratowania żydowskich dzieci przed śmiercią w czasie Holokaustu, a także przypomniano fragment archiwalnej rozmowy z nią. Jak podkreślono, ryzykowała ona własnym życiem, by uratować wraz ze współpracownikami ponad 2000 żydowskich dzieci z warszawskiego getta, które w przeciwnym razie by zginęły.

W programie znalazły się również rozmowy z Lili Pohlmann, ocalałą z Holokaustu i jedną z jej ostatnich żyjących przyjaciółek, która obecnie mieszka w Londynie, z dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie Martą de Zunigą i twórcą pomnika, brytyjskim rzeźbiarzem Andrewem Lilleyem. Pokazano również fragment uroczystości jego odsłonięcia.

To drugi na świecie pomnik Ireny Sendlerowej. Ustawiony został w parku Fountain Gardens, znajdującym się niedaleko od ważnego dla polskiej historii cmentarza w Newark.

Związki Newark z Polską

Newark ma długie związki z Polską. Podczas II wojny światowej w znajdujących się tam bazach RAF stacjonowały polskie jednostki lotnicze, a na tamtejszym cmentarzu pochowano wielu poległych. W Newark znajduje się największa liczba grobów polskich lotników w Wielkiej Brytanii. Tam pochowano również byłego prezydenta RP na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza i byłego premiera gen. Władysława Sikorskiego, choć ciało tego ostatniego przeniesiono później do Polski.

W sobotniej uroczystości wzięli udział m.in. marszałek lotnictwa Andrew Douglas Pulford, reprezentujący Newark w Izbie Gmin minister społeczności lokalnych Robert Jenrick, władze miejskie, a także ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki oraz Marta de Zuniga.