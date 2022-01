We wzruszającym wystąpieniu w Bundestagu z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu ocalała z Zagłady Inge Auerbacher opowiedziała posłom, jak udało jej się przeżyć w obozie koncentracyjnym Theresienstadt. - Wciąż pamiętam ten straszny czas grozy i terroru - mówiła. - Najważniejszymi słowami były dla nas: chleb, zupa, ziemniaki - dodała.

Apel Ocalałej

Auerbacher zaapelowała o przeciwstawienie się antysemityzmowi. - Niestety, ten rak odżył i nienawiść do Żydów jest znowu powszechna w wielu krajach świata, w tym w Niemczech - podkreśliła. Według niej "ta choroba musi być jak najszybciej wyleczona".

- Nienawiść do ludzi jest czymś strasznym. Wszyscy rodzimy się jako bracia i siostry. Moim najgłębszym życzeniem jest pojednanie wszystkich ludzi - zakończyła swoje wystąpienie Auerbacher.

"Rany, które nigdy się nie zagoją"

Głos zabrał także przewodniczący izraelskiego parlamentu Miki Lewi, który powiedział, że "zachowanie pamięci o Holokauście to trudne zadanie, które każde pokolenie musi podejmować na nowo". W kontekście stosunków niemiecko-izraelskich stwierdził, że były "rany, które nigdy się nie zagoją". Ale obu narodom "udało się podnieść z narodowo-historycznej traumy". Na koniec swojego wystąpienia w Bundestagu szef Knesetu odczytał kadisz, żydowską modlitwę, po czym ukrył twarz w dłoniach i rozpłakał się.

Przewodnicząca niemieckiego parlamentu Baerbel Bas w swoim przemówieniu wezwała obywateli, by zadali sobie pytanie, na ile są wolni od antyżydowskich stereotypów. Zaapelowała o "odwagę nietolerancji" wobec tych, którzy nawołują do nienawiści i relatywizują zbrodnie nazistów. - Antysemityzm jest niedopuszczalny - podkreśliła. - Bez względu na to, jak jest wyrażany, bez względu na to, skąd pochodzi - powiedziała.

Podczas uroczystości w Bundestagu obecni byli m.in. prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier, kanclerz Olaf Scholz, przewodniczący Bundesratu Bodo Ramelow oraz prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Stephan Harbarth. Wcześniej złożyli oni wieńce pod Pomnikiem Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie. Steinmeier odwiedził już w środę miejsce pamięci obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Brandenburgii.

Od 1996 roku Niemcy co roku 27 stycznia obchodzą rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau przez wojska sowieckie jako dzień pamięci o Holokauście. Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau stał się symbolem ludobójstwa dokonanego przez Niemców na sześciu milionach europejskich Żydów.