"Od momentu, w którym złożyłem zawiadomienie na szefa KNF w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego, trwa brutalny atak na mnie ze strony TVP" - napisał Roman Giertych na swoim profilu facebookowym. O sprawie poinformował też portal Wirtualnemedia.pl

Przypomnijmy: Giertych reprezentuje Leszka Czarneckiego, głównego akcjonariusza Getin Noble Banku i Idea Banku. 7 listopada złożył zawiadomienie oparte na nagranej rozmowie z marca tego roku z szefem KNF Markiem Chrzanowskim. 13 listopada zapis rozmowy ujawniły „Gazeta Wyborcza” i „Financial Times”. Tego samego dnia Chrzanowski zrezygnował z pełnionej funkcji, a dochodzenie prokuratury nadzorem objął minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W miniony poniedziałek Leszek Czarnecki w towarzystwie mec. Romana Giertycha złożył zeznania w prokuraturze w Katowicach.

"Dotychczasowe działania przeciwko mnie dziennikarzy tej stacji od roku 2015 ignorowałem. Teraz miarka się przebrała. Będę konsekwentnie pozywał każdego dziennikarza i redaktora naczelnego każdego wydania za każdy materiał, który narusza moje dobra osobiste" - napisał dalej adwokat. Zapowiedział, że skieruje wezwanie przedsądowe do prowadzącej główne wydanie „Wiadomości” Danuty Holeckiej.

"W czasie, gdy pracowałem reprezentując Leszka Czarneckiego w prokuraturze (19.11) poświeciła mi pięć minut w „Wiadomościach”, które się sprowadzały do jednego, czarnego PR" - ocenił w ten sposób materiał Konrada Węża, który Halecka zapowiedziała w studio: „Jako adwokat chętnie reprezentuje przed sądem polityków opozycji. Ale kiedy to on był politykiem - reprezentował zupełnie inne wartości. Roman Giertych był przecież prezesem Młodzieży Wszechpolskiej i Ligi Polskich Rodzin. Przez rok był też wicepremierem i ministrem edukacji - i to między innymi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Skąd więc ta zmiana?”.

W kilkuminutowy materiale przypomniano opublikowane przez „Wprost” w 2014 r. nagranie rozmowy z 2011 r. Roman Giertych miał tam proponować 400 tys. zł za kupno praw do pisanej przez Piotra Nisztora biografii Jana Kulczyka i sugerować, że można w podobny sposób pozyskiwać pieniądze za książki o innych najbogatszych Polakach. Giertych pozwał za to „Wprost”, domaga się przeprosin na okładce w trzech numerach i 500 tys. zł zadośćuczynienia.