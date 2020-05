O rozstaniu z Trójką Piotr Kaczkowski poinformował w krótkim oświadczeniu, które w mediach społecznościowych zamieścili m.in. niektórzy dziennikarze stacji.

Kaczkowski ocenił, że Trójka była dla niego domem. - Marzyłem, że tak będzie zawsze. Niestety, od szeregu już lat, dzień po dniu, coraz bardziej blakły i więzły mi w gardle. Decyzja dojrzewała więc we mnie od dawna - przyznał.

- Dziś chciałbym Państwu podziękować za lata wsparcia, wspólnych wzruszeń, dzielenia się muzyką i słowem. Miałem piękne życie radiowe. Mam nadzieję, że jeszcze wróci. W Trójce kierowanej z miłością i szacunkiem przez kompetentnych ludzi - napisał Kaczkowski.

O odejściu z Trójki poinformował również Marek Niedźwiecki.

O tym, że żegna się z PR3 poinformował także dziennikarz Hirek Wrona we wpisie na Twitterze. Odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli również dziennikarka Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, dyrektor muzyczny Trójki Piotr Metz. Z kolei całe grono artystów nie chce, by ich utwory były grane w Trójce. Wśród nich są m.in. Dawid Podsiadło, Tomasz Organek, Muniek Staszczyk czy Krzysztof Zalewski.

To wszystko, to pokłosie zamieszania z trójkową Listą Przebojów. Podczas ubiegłotygodniowego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest mniejszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.

Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", którą można obejrzeć na kanale na YouTube, nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.