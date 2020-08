To właśnie Polska nie pozwoliła komunistom podpalić Europy w 1920 r. - napisał do prezesa RASP Polska premier Mateusz Morawiecki w związku z artykułami o wojnie polsko-bolszewickiej opublikowanymi przez należące do wydawcy portale. Zdaniem Morawieckiego, artykuły zaciemniają i wykrzywiają prawdę historyczną.

Chodzi o artykuły: "Tego, co wyprawiają Polacy, nie da się opowiedzieć. Lekarz Armii Czerwonej pisze z frontu poruszające listy do żony" opublikowanym na portalu Onet.pl 15 sierpnia oraz "Prawda o losach jeńców sowieckich wojny 1920 roku. Piekło za drutami" z 2009 r. przypomnianego na portalu internetowym Newsweek Polska 13 sierpnia. Reklama W liście do prezesa RASP Polska Marka Dekana szef polskiego rządu przypomniał kontekst walki z komunistyczną Rosją w 1920 r. i podkreślał, że to Polska nie pozwoliła komunistom "podpalić wtedy Europy". Zauważył, że celem Armii Czerwonej była nie tylko Warszawa. "Kolejnymi punktami niszczycielskiego marszu miały być inne stolice Europy. Fala czerwonego terroru nie ominęłaby najpewniej Pana ojczyzny - Austrii, a także Niemiec, w których komunistyczne struktury działały coraz prężniej" - stwierdził. Doskonały plan Naczelnika. Gdyby Polska przegrała w 1920, miałaby nikłe szanse na odrodzenie [WYWIAD] Zobacz również Zaznaczył, że Polacy na własnej skórze doświadczyli, czym jest komunistyczna rewolucja. "Wielu z nich przedostało się do Polski wprost z tworzonego właśnie sowieckiego imperium. Tysiące świadectw i dziesiątki tysięcy uciekinierów z terenów zajmowanych przez bolszewików potwierdzały okrucieństwo, tortury, bestialstwo i powszechny terror komunistów spod znaku Lenina i Stalina. Był to terror wymierzony nie tylko w żołnierzy, ale przede wszystkim w ludność cywilną - w Polaków, którzy mieszkali na wschód od Warszawy" - wskazał premier. Wyraził zdziwienie, że artykuły, "których treść zaciemnia i wykrzywia prawdę o tych niezwykłych dniach oraz ich niezłomnych bohaterach", opublikowano w stulecie Bitwy Warszawskiej. "Przekaz płynący z wymienionych artykułów niesie zagrożenie przewartościowania ról w konflikcie, którego stawką była obrona Europy przed komunistycznym terrorem. Zawarte w jednym z tekstów słowa o rzekomej +świadomej eksterminacji+, której miały dopuszczać się władze II Rzeczypospolitej na bolszewickich jeńcach wojennych, należy uznać za haniebne i oszczercze" - ocenił Morawiecki. "Nie wyobrażam sobie, by 1 września - w dzień 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej - jakakolwiek z podległych Panu redakcji opublikowała ckliwe wspomnienia członka niemieckiej armii hitlerowskiej, piszącego o potworach z Armii Krajowej. Chyba że redakcje należące do kierowanego przez Pana wydawnictwa są zdolne również do tego? Albo żeby którykolwiek z dziennikarzy w rocznicę Powstania w warszawskim getcie pisał o spisku Żydowskiej Organizacji Bojowej przeciwko pokojowo usposobionym nazistom" - napisał. Dodał, że nikomu nie wolno relatywizować historii. "Kat jest katem, ofiara jest ofiarą, a bohater - bohaterem. To fundamentalna prawda, której musimy chronić z szacunku dla ofiar, wszystkich świadków tych przełomowych wydarzeń oraz ich rodzin. I to ona właśnie - prawda - leży w interesie nas wszystkich. (...) Powinniśmy bronić jej wszyscy. W Polsce i w Europie" - zaznaczył. Jednocześnie stwierdził, że Polska jest otwarta na prowadzenie badań naukowych i prac na temat wojny polsko-bolszewickiej, "ale jako ofiara sowieckiej agresji nie możemy pozwolić na zafałszowanie prawdziwego obrazu tamtej straszliwej wojny".