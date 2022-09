Parlamentarzysta odpowiadał w programie na pytania Grzegorza Kępki. Opowiedział się za likwidacją Rady Mediów Narodowych i TVP Info.

Człowiek, który jest odpowiedzialny za siedem lat siania nienawiści, nieprawdy, został wczoraj odwołany. Jemu krzywda się nie przytrafi - skomentował odwołanie prezesa TVP Borys Budka.

Budka o TVP Info i RMN

Odniósł się także do planów Koalicji Obywatelskiej, co do Rady Mediów Narodowych i TVP Info.

Rada Mediów Narodowych jest instytucją niedemokratyczną. RMN ma tyle z niezależnością wspólnego, ile Jarosław Kaczyński z demokracją. To nie jest niezależny organ. Jedną z pierwszych decyzji będzie zlikwidowanie mediów narodowych - powiedział Budka.

W dalszej części rozmowy Borys Budka nakreślił w skrócie plany Koalicji Obywatelskiej dotyczące mediów publicznych w momencie ewentualnego powrotu do władzy.

W tej formule, wymaga to opcji zero. Znaczy wymiecenia tego, co Kurski tam przyprowadził.

Prowadzący dopytywał Budkę, co to konkretnie znaczy? Będzie likwidacja TVP Info czy nie będzie? - pytał Kępka.

Tak. Będzie likwidacja TVP Info. Kiedy będzie czas i pora, wniosek będzie złożony. Potrzeba telewizji informacyjnej, ale ta nazwa nawet TVP Info jest już tak spauperyzowana, mówiąc delikatnie, że nikt uczciwy, obiektywny, żaden dziennikarz nie chciałby pracować w czymś takim, co zrobił Kurski. Ta formuła z tymi pseudoekspertami, patocelebrytami na pewno zostanie zlikwidowana - mówił Borys Budka.

autor: Maciej Marcinek