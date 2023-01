Kanał Media Narodowe nie trafi do sieci kablowych. Wniosek o koncesję do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został wycofany - wynika z ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl. Ma to być pokłosie konfliktu wśród narodowców.

Stacja Media Narodowe w październiku została zaprezentowana podczas konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, która zrzesza operatorów kablowych. Za stację odpowiada Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz. Portal Wirtualnemedia.pl, informuje, że wniosek o koncesję dla stacji do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został wycofany. Reklama Tak, na wniosek grupy członków Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, związanej politycznie z Konfederacją i Robertem Winnickim, który grupa ta złożyła w KRRiT, aplikacja koncesyjna telewizji Media Narodowe została wycofana, zaakceptował to prezes Robert Bąkiewicz. Dąży on do kompromisu, ugody i odpolitycznienia projektu Mediów Narodowych, na które atak przeprowadziła opozycja w jego stowarzyszeniu – mówi w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Piotr Barełkowski, odpowiadający za dystrybucję kanału. "Media narodowe". Głos prawicy zaczął dominować w eterze i na wizji Zobacz również Kolejny wniosek do KRRiT To jednak znakomita informacja dla widzów, którzy zapewne oczekują nowego projektu medialnego na rynku telewizyjnym, niezwiązanego z żadnym ośrodkiem politycznym. W tym momencie w przyspieszonym tempie reorganizujemy nasz projekt, żeby w najbliższych dniach przedstawić operatorom telewizji kablowych nowy podmiot, który pozwoli nam się wywiązać ze zobowiązań wobec tych partnerów i uruchomić wolną od konfliktów i politycznych nacisków, nową telewizję. Szczegóły niebawem - tłumaczy Barełkowski. Reklama