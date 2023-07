Reklama

Na poniższej ilustracji znajduje się 612 znaków. Nie są one jednak wszystkie takie same. Osoby dysponujące dobrym a nawet świetnym wzrokiem bez problemu wyłowią z tego obrazku cyfrę 8. Należysz do nich? To zadanie nie jest trudne, wymaga jednak spostrzegawczości lub cierpliwości. No, chyba że masz szczęście i spojrzysz akurat dokładnie w to miejsce, w którym umieszczono rzeczoną liczbę.

Znajdź liczbę 8 na rysunku. Masz na to pół minuty

Nagromedzenie liter B może spowodować, że dostaniemy oczopląsu. Ale nie warto się zniechęcać. Dla ułatwienia podpowiemy, żeby przeszukiwać obraz po kolei rzędami lub kolumnami. Zachowajcie uwagę - w którymś momencie na pewno zauważycie ósemkę.

I jak? Już wiecie, gdzie znajduje się liczba 8? Jeżeli odnalezienie jej zajęło wam mniej niż 10 sekund, to naprawdę możecie sobie pogratulować. Czas poniżej pół minuty to również bardzo dobry wynik. Pamiętajcie: trening czyni mistrza. Im częściej będziecie rozwiązywać takie zagadki, tym lepiej będzie wam szło. W przypadku dużych problemów warto rozważyć wizytę u okulisty. Być może macie problem ze wzrokiem.

Rozwiązanie

Nie będziemy już dłużej przeciągać. Oto odpowiedź. Liczba 8 znajduje się w piątym rzędzie i osiemnastej kolumnie.