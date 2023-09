Szykują się zmiany w Bloombergu. Właściciel tej agencji informacyjnej Michael Bloomberg podczas szczytu klimatycznego w Nowym Jorku oświadczył, że po jego śmierci agencja trafi do fundacji Bloomberg Philantrophies. Następnie zaś zostanie sprzedana. Informacje o tym przekazał "The New York Times".

Kim jest właściciel Bloomberga? Reklama Michael Bloomberg był burmistrzem Nowego Jorku. Ma dwie córki, był też żonaty (w latach 1976-1993). Agencja specjalizująca się w informacjach ekonomicznych i biznesowych nie zostanie jednak odziedziczona przez rodzinę. Bloomberg LP zakładał w 1981 roku. Przez wiele lat wyrażał chęć posiadania znanej gazety. W ubiegłym roku mówiło się, że może przejąć Dow Jones (wydawcę "The Wall Street Journal") lub "The Washington Post". Ale ostatecznie to się nie wydarzyło.