Krzysztof Stanowski zadeklarował wprowadzenie formatu „charytatywnego” do Kanału Zero. W czasie akcji charytatywnych widzowie będą mogli prawdopodobnie wspomagać rekomendowane przez Kanał Zero zbiórki dla osób potrzebujących. Tak jak to było w Kanale Sportowym.

Stanowski zadeklarował jednak, że Kanał Zero będzie z własnych środków przyłączał się do zbiórek. I zrobił to w swoim stylu mówiąc o "rozrzucaniu siana" z dużym "wyp….m". Akcje te mają się rozpocząć za kilka miesięcy, gdy Kanał Zero wygeneruje założone poziomy gotówki.

Poniżej pełna wypowiedź Stanowskiego w tej sprawie (1 godzina 12 minuta nagrania):

29 lutego w Sejmie zadebiutował Kanał Zero.

Internauci w żartach uznali, że mikrofon Kanału Zero wygrał pojedynek z mikrofonami TOK FM, TVP i TVN w kategorii "Kto lepiej prezentuje logo przed kamerą".

Debiut Kanału Zero w Sejmie

Reporterzy Krzysztofa Stanowskiego „wrzucili" na YouTube'a poniższy starcie (słowne) między posłami:

Bohaterowie: przewodniczący komisji wyjaśniającej aferę wizową Michał Szczerba i poseł Paweł Jabłoński. Akcja: bohaterowie przez prawie 7 minut przerzucali się argumentami "Co", "Jak", "Kiedy", "Ile" i "Za ile" w sprawie afery wizowej.

Własne relacje z kuluarów Sejmu, to po reportażach z protestów rolników na granicy z Ukrainą, kolejny pomysł Stanowskiego na wyjście poza YouTube'a.

"Kanał Zero" wypracował dobre statystyki za pierwsze trzy tygodnie działalności:

Jak duży udział w nich będą miały relacje sejmowe? Przekonamy się za kilka miesięcy.