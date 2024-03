Teenz - kto wchodzi w skład grupy?

Założycielem Teenz jest 17-letni influencer Marcel Gawroński "Gawronek", wyspecjalizowany w treściach rozrywkowych. Działa głównie na TikToku, gdzie ma blisko 750 tys. odbiorców. Na Instagramie śledzi go natomiast 270 tys. followersów. Mimo młodego wieku "Gawronek" ma już za sobą udział w Clout MMA.

Grupę tworzą również Eliza Macudzińska - córka Izabeli Macudzińskiej znanej z programu "Królowe życia", Borys Ryskala - influencer oraz brat Marcysi Ryskiej znanej z Ekipy, Wiktor Zaborowski, a także młodzi tiktokerzy: Emilka Bober, Santia Kozłowska i Gracjan Pawłowski.

Reklama

Teenz dorówna popularnością Ekipie?

Zarówno zwykli internauci, jak eksperci zastanawiają się, czy Teenz ma szanse dorównać sławą Ekipie lub Team X.

Pamiętajmy, że sama Ekipa Friza była stworzona na wzór amerykańskich ekip, jak np. Team 10 stworzona przez Jake'a Paula, a o stworzeniu podobnej myśleli członkowie kolektywu Abstrachuje na kilka lat przed samym Frizem. (…) Sam Friz także jest twórcą GenZie, którzy mimo dużego sukcesu, samej Ekipy popularnością i skalą z jaką się o niej mówiło, nie przebili, choć po zamkniętym już Team X są trzecią najbardziej rozpoznawalną tego typu grupą – komentuje dla portalu wirtualnemedia.pl ekspert influencer marketingu Marek Myślicki.

Reklama

Widać, że skład także jest przemyślany pod kątem młodej widowni, ale też crossów/wsparcia przez inne znane osoby (…). Czy to jednak wystarczy i czy te osoby udźwigną ciężar tworzenia angażującego młodych widzów contentu i poza przychodem generowanym z youtube'owego AdSense, na który widać, że projekt jest nastawiony, zainteresują reklamodawców – to zobaczymy – dodaje Myślicki.

Pokłosie afery Pandora Gate

Nie da się ukryć, że Teenz pojawia się w trudnym dla branży momencie, niedługo po Pandora Gate. Afera z patoinfluencerami w roli głównej odbiła się negatywnie na całym rynku młodych twórców internetowych.

To, czego nauczyła branżę Pandora Gate, to wnikliwa analiza twórców i patrzenia na ich przeszłość oraz wartości, jakimi się kierują. Dla wielu marek kooperacje z takimi grupami są obecnie wykluczone, ze względu na ich strategię komunikacji. Natomiast na pewno znajdą się reklamodawcy zainteresowani dużymi zasięgami w młodej target grupie – mówi serwisowi wirtualnemedia.pl Mateusz Górecki, managing director WE!RE Fantasy.

Po Pandora Gate wydźwięk takich projektów jest dość mocno nadszarpnięty. Sądząc też po komentarzach, jakie można przeczytać w sieci pod treściami ich ogłaszającymi, odbiór nie jest pozytywny. Zaryzykuję też stwierdzenie, że treści, które będą tworzone, nie będą mocno merytoryczne czy edukacyjne dla młodego pokolenia. Ważne, aby kontent tworzony przez tę nową grupę był zbieżny z target grupą, by nie znalazły się tam treści nieodpowiednie dla młodego pokolenia, tak jak to miało miejsce przy niektórych projektach, ale oczywiście z odpowiednim podejściem i pomysłem na coś świeżego jest przestrzeń na odniesienie sukcesów w tym obszarze- kwituje ekspert.