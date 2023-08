Reklama

Pierwsza pełnia Księżyca w sierpniu już dziś

W tym roku w miesiącu sierpniu zaobserwujemy na niebie aż dwie pełnie Księżyca. Pierwszy sierpniowy Księżyc w pełni pojawi się na niebie już 1 sierpnia o godzinie 20:33. Podczas tej pełni Księżyc będzie w znaku Wodnika.

Reklama

1 sierpnia: Pełnia Księżyca Głodnych Duchów

Pełnia Księżyca, która będzie mieć miejsce 1 sierpnia 2023, nazywana jest również Pełnią Księżyca Głodnych Duchów, Pełnią Księżyca Jesiotrów, Pełnią Zbożową, Pełnią Spiczastych Księżyców czy Pełnią Zielonej Kukurydzy. Skąd nazwy tej pełni?

Księżyc Głodnych Duchów, według tradycji chińskiej, otwiera piekielne bramy pozwalając, by głodne duchy weszły do świata ludzi. Określenie Pełnia Jesiotrów wywodzi się od indiańskich plemion zajmujących się rybołówstwem. Powiązały one bowiem sierpniową pełnię Księżyca z dużą liczbą jesiotrów w wodach powierzchniowych. Natomiast Pełnia Zbożowa (Księżyc Zboża) to nazwa, która jest zawdzięczana trwającym obecnie żniwom. Określenie Pełnia Zielonej Kukurydzy pochodzi od zielonej barwy tej rośliny, która o tej porze roku nie jest jeszcze w pełni dojrzała. Przez Indian pełnia ta była także nazywana Pełnią Spiczastych Księżyców. Wiąże się to z dawną tradycją rolniczą Indian. Zgodnie z nią sierpniowy Księżyc w fazie pełni sygnalizował zapoczątkowanie zbierania plonów.

Reklama

Aż dwie pełnie Księżyca w sierpniu – Niebieski Księżyc

Tegoroczny sierpień pod kątem faz Księżyca będzie miesiącem wyjątkowym, ponieważ wystąpią w nim aż dwie pełnie. Pierwsza wystąpi już 1 sierpnia po godzinie 20:00. Natomiast kolejna pełnia Księżyca wystąpi ostatniego dnia sierpnia o godzinie 3:37 nad ranem. Księżyc będzie wówczas w znaku Ryb.

Takie zjawisko, gdy Księżyc wchodzi dwukrotnie w fazę pełni w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego zdarza się raz na kilka lat. Nazywane jest ono Niebieskim Księżycem. Określenie to wzięło się od angielskiego powiedzenia "raz na niebieski Księżyc", co można przetłumaczyć na nasze jako "raz na ruski rok" i odnosi się ono do częstotliwości występowania dwóch pełni Księżyca w trakcie jednego miesiąca.

Druga sierpniowa pełnia Księżyca będzie zarazem ostatnią pełnią tego lata. Podczas tej pełni Księżyc będzie najbliżej Ziemi, więc będzie on widoczny jako największy.

Co to jest pełnia Księżyca i jak ją obserwować?

Pełnia Księżyca, jest to faza, podczas której Księżyc znajduje się po stronie Ziemi przeciwnej w stosunku do Słońca. Wtedy tarcza Księżyca widoczna od strony Ziemi, jest w pełni oświetlana przez Słońce.

Pełnie Księżyca przy bezchmurnym albo lekko zachmurzonym niebie widoczne są gołym okiem. Zwłaszcza druga sierpniowa pełnia będzie widoczna najbardziej, ponieważ Księżyc będzie wówczas najbliżej nas.