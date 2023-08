Reklama

Obecny miesiąc przyniesie wyjątkowe zjawisko astronomiczne związane z fazami Księżyca. W sierpniu będziemy mieli przyjemność podziwiać aż dwie pełnie Księżyca, co jest naprawdę niezwykle rzadkim zjawiskiem. Pierwsza z pełni miała miejsce już o godzinie 20:33 pierwszego dnia sierpnia.Druga pełnia natomiast przypada na ostatni dzień tego miesiąca o godzinie 3:37.

Pierwsza pełnia jest określana jako "Pełnia Księżyca Jesiotrów", co wiąże się z okresem, kiedy bardzo łatwo można złowić ten gatunek ryb. Nazwa wywodzi się z tradycji dawnych Indian, dla których ten moment miał szczególne znaczenie. Druga pełnia Księżyca w sierpniu 2023 będzie ostatnią pełnią tego lata oraz jednocześnie największą pełnią w całym roku, ponieważ Księżyc zbliży się do Ziemi na odległość zaledwie 357 344 kilometry.

Dwie pełnie Księżyca w sierpniu 2023

Odległość czasowa pomiędzy dwiema kolejnymi pełniami Księżyca wynosi około 29,5 dnia. Możliwe jest więc, aby dwie takie pełnie zdarzyły się w ramach trwającego 30 lub 31 dni miesiąca. Warunkiem jest to, że pierwsza pełnia musi nastąpić w pierwszym lub drugim dniu miesiąca. Taka okoliczność jest dość rzadka i zwykle występuje co około 2,7 roku. Warto zaznaczyć, że właśnie w sierpniu 2023 roku pierwsza pełnia przypadła na sam początek tego miesiąca. Druga pełnia, nazywana "Niebieskim Księżycem" lub "Niebieską Pełnią", przypada na ostatni dzień sierpnia. Ostatni raz "Niebieski Księżyc" miał miejsce w październiku 2020 roku.

"Niebieski Księżyc" już 31 sierpnia 2023

To, że w ciągu jednego miesiąca możemy zaobserwować aż dwie pełnie Księżyca, jest wyjątkowym i bardzo rzadkim zjawiskiem, które występuje raz na kilka lat. Mimo że ta druga pełnia jest często nazywana "Pełnią Niebieskiego Księżyca", to nazwa ta nie ma związku z rzeczywistym jego kolorem. To określenie wywodzi się z języka angielskiego i zostało zapożyczone jako odpowiednik popularnego powiedzenia "once in a blue moon”, które odnosi się do rzadkości tego zjawiska. W języku polskim podobne znaczenie ma wyrażenie "raz na ruski rok". Dwukrotne wystąpienie pełni Księżyca w ciągu jednego miesiąca jest naprawdę nietypowe.

Ostatnia pełnia Księżyca w sezonie letnim 2023

Wyjątkowa jest nie tylko sama liczba pełni, ale także fakt, że druga z nich będzie już ostatnią w sezonie letnim. Co więcej, podczas drugiej pełni Księżyc będzie najbliżej Ziemi. Sprawi to, że będzie wydawał się większy i jaśniejszy na niebie.

Kiedy kolejne pełnie Księżyca w 2023 roku?

Kolejne pełnie Księżyca w 2023 roku będziemy mogli podziwiać na niebie już 29 września (piątek) o 11:58, 28 października (sobota) o 22:24, 27 listopada (poniedziałek) o 10:16, a także 27 grudnia (środa) o 01:33.

Wpływ faz Księżyca na ludzi

Od dawien dawna ludzie wykazywali przekonanie o oddziaływaniu Księżyca na ich życie. Wierzyli, że zmiany w fazach Księżyca, a zwłaszcza pełnia, wywierają wpływ nie tylko na naturę, lecz także na ludzi. Obecnie naukowcy próbują zbadać, jak wiele z tych dawnych wierzeń opiera się na faktach, a ile stanowi jedynie niepotwierdzone przesądy, pozbawione realnego podłoża.