Niewinnie z pozoru brzmiące polskie nazwy owoców, zwierząt, a nawet imiona za granicą mogą oznaczać zupełnie coś innego. Dla obcokrajowców mogą być nie tylko śmieszne, ale również wulgarne. Potrafią też wprowadzić rozmówcę w błąd. A niektóre z nich mogą nawet dostarczyć nam problemów z prawem. Wyjeżdżając do Włoch, Turcji czy Grecji lepiej więc uważać na to, co się mówi.