Ukraińcy opuszczają Polskę

Według najnowszych danych Eurostatu uchodźców z Ukrainy jest już w Polsce mniej niż 978 tysięcy.

Obecnie więcej Ukraińców wyjeżdża z Polski niż do niej przybywa. Potwierdzają to statystyki Straży Granicznej. Tylko w lipcu do swojego kraju wróciło ponad milion (1,064 mln) obywateli Ukrainy. Przyjechało zaś 970 tys. osób.

Od początku wojny do teraz polską granicę przekroczyło 15,093 mln Ukraińców, głównie kobiet i dzieci. Do swojego kraju powróciło zaś łącznie 13,339 mln osób.

Powrót do szkół

Nauka w Polsce jest dla ukraińskich dzieci znacznie trudniejsza niż w ojczyźnie, nie tylko ze względu na barierę językową. Dlatego wiele rodzin zdecydowało się na powrót do kraju przed rozpoczęciem roku szkolnego.

"W polskich szkołach nie ma części ważnych przedmiotów, które są w szkołach ukraińskich. Chodzi m.in. o język ukraiński i historię Ukrainy. Im dłuższa luka w nauczaniu takich przedmiotów, tym trudniej będzie wrócić tym dzieciom do ukraińskiej szkoły. To było głównym powodem, dla którego wiele dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce nie szło do polskiej szkoły, ale uczyło się zdalnie w szkołach ukraińskich” - powiedział w rozmowie z PortalemSamorządowym.pl Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Więcej powrotów przed 1 września

Zbieżność powrotów ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia szkoły widać na przejściach granicznych. Między 22 a 28 sierpnia z Polski do Ukrainy wyjechało 242 300 osób. Tydzień wcześniej liczba Ukraińców opuszczających nasz kraj była zaledwie o 3 tys. mniejsza. W tym samym czasie do Polski przyjechało o 14 tys. Ukraińców mniej niż tydzień wcześniej, czyli około 219 tys. osób.

Według badań ukraińskiego portalu Lalafowiększość uchodźców, którzy przyjechali do Polski to kobiety, 90 proc. ma dzieci. Prawie połowa deklarowała, że po wojnie chce wrócić do domu, tylko 12 proc. chciało zostać w Polsce.

Przyczyny wyjazdu Ukraińców z Polski

Powody wyjazdu Ukraińców z Polski są różne. Nie tylko te związane z powrotem do kraju i edukacją. Wielu zdecydowało się wyjechać w celach zarobkowych na zachód Europy. Budzi to ogromne obawy polskich pracodawców, którzy już teraz w wielu branżach mają problem, by zapełnić tę lukę.

Według Eurostatu coraz więcej Ukraińców wyjeżdża m.in. do Niemiec czy Hiszpanii. W czerwcu w Niemczech było już ponad 1,133 mln uchodźców z Ukrainy, czyli więcej niż w Polsce.