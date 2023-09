Reklama

Prognoza długoterminowa na najbliższe miesiące

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił analizy amerykańskich synoptyków. Eksperci Amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) stworzyli długoterminową prognozę pogody na najbliższe miesiące.

Wynika z nich, że wrzesień i październik będą cieplejsze niż zwykle w latach 1991 - 2020. W listopadzie średnia miesięczna temperatura utrzyma się w normie z ostatnich lat. Natomiast grudzień znów zaskoczy. Będzie wyjątkowo ciepły.

Jakich temperatur można się spodziewać jesienią i zimą

We wrześniu wyższych niż zwykle temperatur można się spodziewać szczególnie w centralnej, południowo wschodniej i północno wschodniej Polsce. Tam średnie temperatury mają być wyższe od 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. Na zachodzie i północnym zachodzie będzie cieplej średnio od 0,5 do 1 stopnia.

Temperatury w październiku będą odbiegać od średniej z minionych lat o 0,5 do 1 stopnia Celsjusza. Ten miesiąc również będzie cieplejszy.

Z kolei listopad nie powinien nas zaskoczyć. Będzie nam towarzyszyć typowa, listopadowa pogoda. Nie powinno być ani cieplej, ani chłodniej niż zwykle. Jedynie mieszkańcy południowo zachodniej części Polski mogą odczuć nieco wyższą temperaturę.

Natomiast grudzień już od lat przyzwyczaja nas do tego, że do prawdziwej zimy mu daleko. Tych, którzy zimny nie lubią, tym razem znów nie zawiedzie. Co więcej, w tym roku ma być jeszcze cieplej niż zwykle. Temperatury w grudniu będą od 1,5 do 2 stopni Celsjusza wyższe od średniej z poprzednich 30 lat.

"Ja chcę śnieg w grudniu"

Opinie internautów odnośnie pogodowych oczekiwań, jak zwykle są podzielone. Pod postem IMGW piszą między innymi: "Ja chcę śnieg w grudniu" czy "Chwała Panu. Ogórki i pomidory pięknie rosną".

Wśród komentujących nie brakuje też zwątpienia w amerykańskie prognozy. Jednak patrząc na dobre prognozy polskich synoptyków na pierwszą połowę września, można mieć nadzieję, że przynajmniej najbliższy miesiąc będzie ciepły.

Czym jest wieloletnia norma pogodowa?

Wyjaśnia to IMGW, który podobnie jak inne ośrodki meteorologiczne na świecie prognozuje średnią miesięczną temperaturę w odniesieniu do normy wieloletniej. Przyjmuje się ją za okres od 1991-2020 roku.

Średnią temperaturę w czasie tych 30 lat określa się na podstawie najniższych i wyższych wartości. 10 najniższych wyznacza średnią „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Gdy prognozowana jest aktualna średnia miesięczna temperatura powyżej normy oznacza to, że miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Analogicznie prognozowane są temperatury miesięczne poniżej normy oraz w normie.

Średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.