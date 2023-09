Chłodna jesienna aura nie grozi nam we wrześniu. Dziś słupki rtęci wskazywały w Świnoujściu prawie 28 stopni Celsjusza i jak zapowiadają synoptycy, to dopiero początek powrotu do wysokich temperatur. Nadchodzi fala wrześniowych upałów, będzie ponad 30 stopni Celsjusza.