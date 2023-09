Reklama

Ustawa o darmowych lekach

Ustawa o darmowych lekach dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz seniorów została podpisana przez prezydenta we wtorek. Na jej podstawie zostaje wprowadzona całkowita refundacja wybranych farmaceutyków. Według prognozy rządowej z refundacji może skorzystać nawet 16 milionów Polaków (w tym 7 mln dzieci i młodzieży), a na program będzie przekazywanych rocznie prawie 2,5 miliarda złotych z państwowego budżetu.

Darmowe leki: dla kogo i od kiedy

Zgodnie z ustawą darmowe leki będą przeznaczone dla:

dzieci i młodzieży do 18 roku życia

seniorów powyżej 65. roku życia.

Refundacją zostanie objętych 3800 leków (w przypadku seniorów) oraz 2800 leków (w przypadku osób do 18. roku życia) - zamiast dotychczasowych około 2000 pozycji w ramach dotychczasowej refundacji leków dla seniorów po75. roku życia. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 września 2023.

Czy wszystkie leki będą darmowe?

Dotychczas z programu "Leki dla seniorów 75 plus" obowiązującego od 2016 roku mogli skorzystać wyłącznie seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Obecnie refundacja niektórych leków będzie dotyczyła osób młodszych, w tym także dzieci. To jednak nie oznacza, że Polacy z tej grupy wiekowej w ogóle nie zapłacą za leki w aptece.

Aby lek był w pełni refundowany, to według nowych przepisów na recepcie będzie musiał być on oznaczony właściwym kodem: "DZ" lub "S", co jest oznaczeniem uprawnionej osoby: DZ - dziecka lub S - seniora.

Na liście bezpłatnych leków będą na przykład leki na:

alergię

choroby psychiczne

cukrzycę

miażdżycę tętnic

choroby tarczycy

niesteroidowe leki przeciwzapalne

antybiotyki

leki przeciwwirusowe

grzybice.

Natomiast dla dzieci refundowane będą leki m.in. na:

astmę

cukrzycę

alergię

grzybice

przeciwwirusowe

Za leki nieujęte na tej liście nadal będzie trzeba zapłacić. Na przykład finansowanie farmaceutyków bez recepty takich jak: leki przeciwbólowe, suplementy diety czy też preparaty witaminowe będzie nadal po stronie konsumenta.

Lista darmowych leków dla dzieci i seniorów

Nowa lista darmowych leków została opublikowana 30 sierpnia. Znajdziemy ją w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Aby sprawdzić, jaki dokładnie leki są na liście refundowanych, kliknij tutaj: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych