Nowe przepisy mogą być dla pacjentów nieco uciążliwe. Choć recepta roczna nie znika i lekarze wciąż mogą ją wypisywać, chorzy będą musieli pojawić się w aptece co najmniej trzy razy w ciągu roku, aby ją zrealizować. Co się niedługo zmieni przy okienku w aptece? Wyjaśniamy!

Recepta roczna – co to jest?

Recepta roczna jest ważna przez okres 365 dni. Wystawiana jest przez lekarza na preparat, który stosuje się w leczeniu chorób przewlekłych. Co do zasady recepta roczna ma na celu ułatwienie pacjentom dostępu do leków. Dzięki niej chorzy nie muszą np. co miesiąc chodzić do specjalisty, a potem do apteki, aby wykupić kolejne opakowanie przepisanego im środka na daną dolegliwość.

Recepta roczna – zmiany w przepisach

Nowe przepisy – związane z nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przewidują pewne zmiany. Pacjenci już niedługo będą mogli wykupić swoje leki tylko na 120 dni, czyli na 4 miesiące. To oznacza, że do apteki będą musieli udawać się częściej.

Po co są zmiany w recepcie rocznej?

Nowe prawo, choć dla niektórych nieco problematyczne, ma zapobiec wyrzucaniu leków do kosza, gdy np. w ciągu roku chory ma zmieniane dawkowanie tabletek. To także próba walki z sytuacjami, w których poszczególnych pozycji z listy leków po prostu brakuje w magazynach aptek i hurtowniach, bo pacjenci wykupują preparaty na zapas.

Kiedy pacjenci będą mogli wykupić resztę leków z recepty rocznej?

Kolejną partię leków z recepty będzie można otrzymać dopiero po 90 dniach od ostatniej realizacji. Przypomnijmy, że dotychczas jednorazowo można było wykupić z recepty rocznej leki na najwyżej pół roku do przodu. W praktyce często zdarzało się, że niektórzy pacjenci otrzymywali cały roczny zapas. Musieli tylko zapłacić za leki w dwóch turach.

Nowelizacja czeka na publikację w Dzienniku Ustaw i według wstępnych zapowiedzi zacznie obowiązywać już od 1 listopada 2023 roku. Przepis mówiący o receptach rocznych będzie aktualny dzień po ogłoszeniu ustawy, z mocą od 18 sierpnia 2023. Farmaceutom w obliczeniach ilości leku na 120 dni dopasowanej do dawkowania ma pomóc system teleinformatyczny. Ma zostać uruchomiony 2 marca 2024 roku.