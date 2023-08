Reklama

Bazowa kwota 14. emerytury w wysokości 2200 zł netto nie będzie obowiązywać wszystkich świadczeniobiorców. Suma 2200 zł netto będzie dostępna tylko dla tych osób, których podstawowa emerytura mieści się w granicach 2900 zł. Dla osób, których podstawowa emerytura jest wyższa niż 2900 zł, zastosowana zostanie zasada obniżania proporcjonalnego, czyli 1 zł netto za każdy dodatkowy 1 zł przy podstawowej emeryturze powyżej tej kwoty.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

14. emeryturę otrzymają osoby, które pobierają: emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe), emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej, renty szkoleniowej), renty socjalne i renty socjalne w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej, rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura, świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenia i zasiłek przedemerytalny. 14. emerytura przysługuje również emerytom i rencistom służb mundurowych.

Komu nie przysługuje 14. emerytura?

14. emeryturanie przysługuje sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku, ponieważ formalnie nie mają oni statusu emeryta. Aby otrzymać czternastą emeryturę w 2023 roku, trzeba być czynnym emerytem lub rencistą, czyli mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień weryfikacji oraz nie można przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W związku z tym 14. emerytury nie otrzymają osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń oraz te, które przekroczyły ustalony próg dochodowy.

Świadczenie otrzymają wyłącznie emeryci, których emerytura, renta, lub suma różnych świadczeń nie przekroczą kwoty 4438,44 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami nie mają prawa do dodatkowej emerytury.

Warto także pamiętać, że osoby, które uzyskają status emeryta lub rencisty po dacie wskazanej w przepisach, również nie otrzymają 14. emerytury w tym roku. Ponadto osoby w wieku przedemerytalnym, czyli seniorzy, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, muszą pamiętać o tym, żeby na dzień weryfikacji ich prawo do emerytury lub renty nie było zawieszone z powodu zbyt wysokich zarobków. W innym przypadku oni również nie otrzymają dodatkowych pieniędzy.

Warunki otrzymania 14. emerytury

Aby otrzymać pełną kwotę 14. emerytury, niezbędne jest, aby wysokość emerytury lub renty nie przekroczyła ustalonego limitu dochodowego. W tym roku limit ten jest taki sam jak w poprzednich latach, czyli wynosi 2900 zł brutto. Seniorzy, których emerytura przewyższa kwotę 2900 zł brutto, otrzymają niższą 14. emeryturę zgodnie z zasadą proporcjonalnego pomniejszenia o 1 zł netto za każdy dodatkowy 1 zł przy emeryturze powyżej tego progu.

Przykładowo jeżeli twoja emerytura wynosi 3 200 zł brutto, to przekraczasz próg dochodowy o 300 zł, co skutkuje tym, że Twoja 14. emerytura zostanie pomniejszona również o 300 złotych. Najniższa kwota czternastki została ustalona na poziomie 50 zł brutto. Jeśli obliczona suma dodatkowej emerytury okaże się być niższa niż 50 zł, to świadczenie nie będzie przyznane.