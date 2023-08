Reklama

24 sierpnia 2023 roku Google uhonorował pierwsze lądowanie na południowym biegunie księżyca specjalnym Google Doodle. Uczcił w ten sposób wydarzenie, które miało miejsce dzień wcześniej. Indyjski lądownik Chandrayaan-3 Vikram 23 sierpnia wylądował na powierzchni Księżyca. Warto zaznaczyć, że to pierwsze w historii lądowanie na biegunie południowym naszego naturalnego satelity.

Lądowanie na południowym biegunie Księżyca

Statek kosmiczny Chandrayaan-3 wystrzelono z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w paśmie Sriharikota w stanie Andhra Pradesh w Indiach 14 lipca 2023 roku. 23 sierpnia 2023 roku pomyślnie wylądował w pobliżu rejonu południowego bieguna Księżyca.

Warto zaznaczyć, że lądowanie na Księżycu nie jest łatwym zadaniem.Wcześniej tylko Stany Zjednoczone, Chiny i były Związek Radziecki zakończyły pomyślnie lądowania w tym miejscu, ale żadnemu krajowi nie udało się wcześniej dotrzeć do rejonu bieguna południowego. Biegun południowy Księżyca stał się obszarem wzmożonego zainteresowania badaczy kosmosu, ponieważ podejrzewali oni istnienie osadów lodu znajdujących się wewnątrz stale zacienionych kraterów. Chandrayaan-3 potwierdził teraz, że te spekulacje są prawdziwe. Lód ten ma wielki potencjał, jeżeli chodzi o kluczowe zasoby dla przyszłych astronautów, takich jak powietrze, woda, a nawet wodorowe paliwo rakietowe.

Indie są teraz na Księżycu. (…) Niebo nie jest granicą - powiedział premier Narendra Modi, obserwujący lądowanie sondy z RPA. Dodał również, że sukces Indii jest sukcesem całej ludzkości, zachęcając tym samym inne kraje do przeprowadzania swoich misji kosmicznych.

Wyjątkowy Google Doodle w formie animacji

Wyjątkowe logo Google Doodle przedstawia napis Google na tle kosmosu, w którym drugie „o” jest w kształcie Księżyca. Możemy zauważyć na animacji, jak statek kosmiczny krąży wokół satelity, aż w końcu ląduje. Spersonifikowany Księżyc na początku jest zdziwiony tym, co widzi. Natomiast później, już po wylądowaniu, cieszy się z tego, co się właśnie dokonało. Na samym końcu pojawia się animowana kula ziemska, która również jest zadowolona i aż podskakuje z radości. Nie da się ukryć, że logo to jest naprawdę wyjątkowe i urocze.

Czym jest Google Doodle?

Google Doodle to wyjątkowa i tymczasowa forma logo Google, która zastępuje standardowe logo w celu uczczenia różnych okazji, takich jak święta, wydarzenia historyczne, rocznice, wybitne postacie oraz ważne osiągnięcia w nauce, sztuce i sporcie. Doodle, jak często nazywa się te graficzne twory, są często interaktywne i angażują użytkowników w gry, quizy oraz inne zabawy edukacyjne. Ich celem jest upamiętnianie istotnych momentów w historii i kulturze, a także zapewnianie rozrywki i nauki użytkownikom na całym świecie. Pomysł narodził się w 1988 roku.