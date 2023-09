Reklama

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje: "Zjawisko Superksiężyca zachodzi wtedy, kiedy pełnia Księżyca znajduje się w pobliżu lub dokładnie w perygeum orbity. Przed nami piątkowa Superpełnia".

Czym jest Superpełnia?

Zjawisko Superpełni zawdzięczamy temu, że Księżyc porusza się wokół Ziemi po orbicie eliptycznej, a nie kołowej.Z Superpełniami mamy do czynienia wtedy, gdy Srebrny Glob znajduje się bardzo blisko Ziemi (analogicznie – Minipełnie są wtedy, gdy Księżyc jest najbardziej oddalony od naszej planety).

W tym roku mieliśmy już trzy Superpełnie. W piątek, 29 września czeka nas czwarta, ostania. Księżyc w Superpełni nazywany jest Superksiężycem, ponieważ widziany z Ziemi wydaje się wtedy większy i jaśniejszy niż zwykle.

Superksiężyc w Pełni Żniwiarzy

Pełnia Księżyca we wrześniu tradycyjnie nazywana jest Pełnią Żniwiarzy, a Księżyc – Księżycem Żniwiarzy. Nietrudno zgadnąć, że nazwa ta nawiązuję do plonów, które można zbierać we wrześniu do późna. Księżyc w pełni jest tak jasny, że umożliwia pracę nawet w nocy. W Ameryce Północnej – bardziej popularna nazwa to Kukurydziana Pełnia – to zboże jest tam popularniejsze, a końcówka września jest właśnie tradycyjnie okresem zbiorów kukurydzy. Dlatego kolejny Superksiężyc w 2023 r. to jednocześnie Księżyc Żniwiarzy.

Kiedy najlepiej obserwować wrześniową Superpełnię?

Przypomnijmy – do ostatniej w 2023 r. Superpełni dojdzie w piątek, 29 września. Na naszej szerokości geograficznej najpełniejszego kształtu Księżyc nabierze o godz. 11.59. W takiej postaci będzie można podziwiać go również po zmroku.

– Jeśli pogoda dopisze nie przegapmy tego pięknego zjawiska przyrodniczego. Następne dopiero za około 412 dni – informuje dr Grzegorz Duniec z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.