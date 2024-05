W rozmowie z włoską agencją Stoltenberg oświadczył: - NATO nie ma zamiaru rozmieszczać sił na Ukrainie. Kiedy odwiedziłem Ukrainę w zeszłym tygodniu, Ukraińcy nie poprosili o wojska NATO na Ukrainie. To, o co poprosili, to więcej wsparcia - dodał.

Sojusz poinformował w komunikacie, że sekretarz generalny podczas spotkania z premierką Giorgią Meloni wyraził uznanie dla wsparcia Włoch dla Ukrainy, "włącznie - jak dodano - z dostawą systemów obrony przeciwlotniczej SAMP/T razem z Francją".