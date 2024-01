Korzystanie z telefonu podczas chodzenia doczekało się swojej nazwy. Określa się je mianem “twalkingu”, co stanowi połączenie słów “talking” i “walking”. Praktycznie każdy z nas zna to zjawisko. Osoby skupione na korzystaniu z social media lub wysyłaniu wiadomości w trakcie chodzenia, poruszają się bardzo wolno i w bliżej nieopisanym kierunku. To z kolei irytuje ludzi, którzy idą z tyłu normalnym tempem i muszą omijać takiego przechodnia. Okazuje się jednak, że twalking jest nie tylko denerwujący dla innych, ale również potencjalnie niebezpieczny ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo wypadków.