Początek roku to moment, gdy wiele osób zaczyna wprowadzać w życie zmiany żywieniowe. Lodówka wypchana owocami i warzywami, zero słodyczy, a do tego dopracowany plan treningowy. Niestety te same osoby po pewnym czasie rezygnują z celów noworocznych, skuszone zapachem słodkich wypieków, który wydobywa się z pobliskiej piekarni. Jak oprzeć się pokusom i wypracować plan diety, który faktycznie ma szansę zadziałać?