Szczątki tego potwora morze ukrywało porzez 67 milionów lat. Choć odkryto go już w 2018, to do tej pory trwała operacja wydobycia wszystkich kawałków Marambionected molinai. Nazwano go tak, bo odkryto go niedaleko argentyńskiej bazy Marambio, w archipelagu Jamesa Rossa.

Potwór żył na Ziemi 67 milionów lat temu

Okazało się, że potwór należy do rodziny Elasmosauridae - jaszczurów z wężową szyją, które żyły na Ziemi od triasu do kredy. Największe przedstawiciele tych morskich gadów miały aż 10 metrów długości. Według rekonstrukcji, zwierzęta miały długie i aerodynamiczne ciała, kończyny jak wiosła i długą szyję z 75 kręgami.

Odzyskanie szczątków trwało miesiące

Jak duży był osobnik znaleziony na Antarktyce dokładnie nie wiadomo - jak tłumaczą naukowcy, to dopiero da się poznać, gdy ostatecznie złożą szkielet potwora. Udało się - po wielomiesięcznej operacji - odzyskać bowiem praktycznie wszystkie elementy jego szkieletu - od ogona po czaszkę. Wszystkie elementy - jak wyjaśniają naukowcy - są w bardzo dobrym stanie, więc rekonstrukcja powinna się udać.