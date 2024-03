Nowe gatunki obejmują trzy rodzaje ryb, krewetkę, odmianę ogórka morskiegoi świnię morską. Bogaty zbiór obejmuje również nieznany rodzaj ośmiornic.

Ośmiornice. Nowy gatunek, a może nowy rodzaj?

Odkrywcy uważają, że znaleźli nie tylko nowy gatunek ośmiornicy, ale potencjalnie zupełnie nowy rodzaj. Stworzenie jest tak niezwykłe, że "zaskoczyło" naukowców, według Ocean Census, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska, która kierowała wyprawą głębinową.

Uważamy teraz, że może to być nowy gatunek ośmiornicy, ale także nowy rodzaj - powiedziała "The Relegraph" dr Michela Mitchell, taksonom z Queensland Museum w Australii. Co jeszcze bardziej ekscytujące, może to być zupełnie nowa grupa poza ośmiornicami. Jeśli tak jest, jest to znaczące odkrycie dla głębin morskich i daje nam znacznie jaśniejszy obraz wyjątkowej różnorodności biologicznej naszej planety.

Eksperci początkowo uważali, że dziwny nowy organizm może być ukwiałem morskim lub gwiazdą morską, ale później odrzucili te możliwości. Mamy tu wielu ekspertów, którzy są bardzo podekscytowani - powiedziała "The Telegraph".

W miarę jak naukowcy analizują stworzenia wydobyte z dna oceanu, liczba nowych gatunków prawdopodobnie przekroczy 100- powiedział "The Telegraph" Alex Rogers, brytyjski biolog morski z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który był współkierownikiem wyprawy. Wygląda na to, że mamy wielki połów nowych, nieodkrytych gatunków. Zanim wszystkie nasze okazy zostaną zbadane, będziemy na północ od 100 nowych gatunków.

Kwitnące życie w trudnych warunkach

Sadie Mills, inna liderka ekspedycji, powiedziała, że naukowcy odkryli, że pomimo głębokości i trudnych warunków, ponad 800-kilometrowy Kanion Bounty "kwitnie" życiem. Nazwa kanionu pochodzi od pobliskich wysp Bounty, które z kolei zostały nazwane na cześć HMS Bounty - podaje "The Telegraph".

Gatunki nowe dla nauki

Pani Mills powiedziała: Udaliśmy się do wielu różnych siedlisk i odkryliśmy całą gamę nowych gatunków, od ryb po ślimaki, koralowce i ogórki morskie - naprawdę interesujące gatunki, które będą nowe dla nauki.

Około 20 naukowców wzięło udział w 21-dniowej wyprawie w lutym, która wyruszyła z Wellington. Zebrali oni gatunki morskie za pomocą urządzenia wyposażonego w sieci.

Wgląd w nieznane głębiny oceanu

Naukowcy stwierdzili, że odkrycia te dały wgląd w to, jak wiele można się jeszcze dowiedzieć o głębokim oceanie. Według Ocean Census tylko 10 procent z szacowanej liczby od jednego do dwóch milionów gatunków morskich zostało odkrytych i udokumentowanych - informuje "The Telegraph.