W atmosferze egzoplanety oprócz pary wodnej zaobserwowano chemiczne sygnatury metanu i dwutlenku węgla. Planeta ta znajduję się około 70 lat świetlnych od Ziemi.

"Gotujący ocean" w kosmosie

Według naukowców z Uniwersytetu Cambridge ocean może obejmować całą powierzchnię planety.

Ocean mógłby mieć temperaturę powyżej 100 stopni Celsjusza lub więcej - powiedział prof. Nikku Madhusudhan, który prowadził analizę. Nie jest jasne, czy byłby zdatny do życia - tłumaczy badacz.

Warunki na egzoplanecie

Sytuacja na TOI-270d różniłaby się od tej, którą znamy na Ziemi. Jak informuje The Guardian ta egzoplaneta jest pod wpływem sił pływowych, co skutkuje tym, że jedna jego część jest nieustannie skierowana ku swojemu słońcu, podczas gdy druga pozostaje zanurzona w ciągłym mroku. Powoduje to ekstremalne różnice temperatur.

Ocean byłby niezwykle gorący po stronie dziennej. Nocna strona mogłaby potencjalnie mieć warunki zdatne do życia - wyjasnia Madhusudhan.