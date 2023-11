Teleskop Webba oraz Obserwatorium Rentgenowskie Chandra przyglądają się kwazarowi znajdującemu się 13,7 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy podejrzewają, że może być on “nasionem”, z którego powstają czarne dziury. Odkrycie jest naprawdę niezwykłe, zważywszy na to, że kwazar jest najstarszym i najodleglejszym elementem, jaki do tej pory znaleziono.