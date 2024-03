Pracę dotycząca odkrycia opublikowano na łamach pisma „Zoological Journal of the Linnean Society”. Według jej głównego autora Calvina So z George Washington University (USA), odwołanie się do postaci stworzonej przez Jima Hensona w 1955 r., jest sposobem na promocję odkryć paleontologicznych.

Ponieważ to zwierzę jest dalekim krewnym dzisiejszych płazów, a Kermit jest współczesną ikoną płazów, była to idealna nazwa – wyjaśnia naukowiec.

Skamieniała czaszka, mierząca ok. trzy cm długości, posiada duże, owalne oczodoły. Znaleziona została w połowie lat 80. w Teksasie, w skałach z okresu permu. Wówczas naukowcy, którzy dokonali odkrycia, nie byli w stanie przebadać wszystkich znalezionych okazów.

W najnowszych badaniach innemu zespołowi udało się zidentyfikować czaszkę jako reprezentującą temnospondyle, zróżnicowaną grupę prymitywnych krewniaków płazów, która żyła przez ponad 200 mln lat, od karbonu do triasu. Ponieważ czaszka zwierzęcia ma wyjątkowe cechy, naukowcy doszli do wniosku, że należy przypisać ją do zupełnie nowego rodzaju, który nazwali Kermitops.