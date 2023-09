Reklama

Wtyk amerykański to wielki pluskwiak, który właśnie szuka schronienia przed zimą i obrał kurs na nasze domostwa. Wtyk amerykański, czyli Leptoglossus occidentalis, to gatunek pluskwiaka z rodziny wtykowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, przede wszystkim z Kanady i jest szkodnikiem drzew iglastych.

Lasy Państwowe ostrzegają: Najpierw stonka, teraz wtyk

Lasy Państwowe ostrzegają na Twitterze przez intruzem z Ameryki Północnej – Najpierw przywędrowała do nas stonka, teraz pojawił się wtyk – czytamy w dzisiejszym tweecie. Rzeczywiście, pluskwiak ten, jak wiele gatunków owadów, w tym także stonka, został zawleczony na kontynent europejski prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. W 1999 r. stwierdzono jego obecność na północy Włoch. Stamtąd w bardzo krótkim docierał do wielu europejskich krajów i czasie skolonizował centralną Europę.

Po raz pierwszy, obecność tego szkodnika w Polsce, odnotowano w 2007 r. w okolicach Krakowa i we Wrocławiu. Przez następną dekadę ten inwazyjny gatunek opanował przede wszystkim południową cześć Polski. Obecnie spotykany jest w wielu regionach kraju.

Jak wygląda wtyk amerykański?

To imponujących rozmiarów pluskwiak, którego średnia długość wynosi 1,5 do 2 cm. Ma charakterystycznedługie, brunatne ciało oraz wydłużone, pogrubione odnóża trzeciej pary, pokryte licznymi kolcami. Jego głowa jest brązowa lub czarna z trzema czerwono-żółtymi podłużnymi smugami. Na brązowo-żółtych pokrywach niektóre żyłki są u wtyków amerykańskich rozjaśnione i układają się w typowy dla gatunku wzór, który bywa opisywany jako stylizowana litera "H". Owad jest w stanie latać, wydając brzęczący dźwięk podczas lotu.

Cuchnący problem: Pluskwiak z zapaszkiem

Wtyki amerykańskie, aby przetrwać zbliżającą się zimę muszą znaleźć odpowiednie miejsce. Podobny do karalucha owad nie jest bowiem w stanie przetrwać mrozów i dlatego po pierwszych przymrozkach rozpoczyna poszukiwania dogodnego miejsca do przetrwania najzimniejszych miesięcy bardzo często wybierając budynki i ludzkie domostwa.

Podstawową obroną wtyka amerykańskiego jest emitowanie nieprzyjemnego zapachu. W chwili zagrożenia wydzielany jest przez niego nieprzyjemnym zapachu, który we wnętrzu może stać się trudny do zniesienia.

Czy wtyk amerykański może być groźny dla człowieka?

Zaatakowany wtyk amerykański może dźgać swoją trąbką. Nie ma jednak powodów do obaw. Owad nie jest w stanie wyrządzić nią krzywdy ludziom, ponieważ jest ona przystosowana tylko do ssania soku roślinnego. Wtyki amerykańskie nie są szkodliwe dla człowieka i nie przenoszą żadnych chorób.

Jak pozbyć się intruza z domu?

Aby uniknąć nieprzyjemnego spotkania z wtykiem amerykańskim warto zabezpieczyć dom przed wtargnięciem tego inwazyjnego intruza. Dobrym rozwiązaniem są siatki na oknach, które skutecznie zabezpieczą wnętrze przed szkodnikiem chcącym wedrzeć się do budynku. Wtyki amerykańskie są na tyle duże, że nie poradzą sobie z tego typu przeszkodą. Jeśli jednak owad znajdzie się już w domu, możesz go złapać do słoika, pudełka lub plastikowego pojemnika, a następnie wypuścić na zewnątrz lub pozbyć się go przy użyciu specjalnych preparatów.