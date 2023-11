Do niezwykłego odkrycia doszło w trakcie przelotu sondy w pobliżu Ganimedesa w czerwcu 2021 roku. W tym czasie urządzenie analizowało obiekt za pomocą spektrometru służącego do badania chemii i interakcji w atmosferze Jowisza oraz jego księżyców. Ganimedes ma średnicę 5268 kilometrów, co oznacza, że jest większy od Merkurego. Okazuje się, że pod jego lodową skorupą znajduje się rozległy ocean.

Nowy rozdział w historii olbrzymiego księżyca

W trakcie przelotu spektrometr wykrył różnego rodzaju związki organiczne, w tym uwodniony chlorek sodu, chlorek amonu, wodorowęglan sodu i prawdopodobnie aldehydy alifatyczne. Najwięcej substancji znaleziono na obszarach leżących na szerokościach geograficznych, które są chronione przed polem magnetycznym. Zdaniem głównego badacza Scotta Boltona, są to resztki solanki z głębin oceanicznych, które musiały dotrzeć na powierzchnię księżyca.

Znajdujący się w pobliżu Jowisz ma tak silne pole magnetyczne, że związki organiczne nie miałyby szans na przetrwanie na gruncie. Okazuje się jednak, że obszar wokół równika Ganimedesa jest lepiej osłonięty przed elektronami i ciężkimi jonami pola magnetycznego, dlatego wspomniane substancje mogły się utrzymać.

Co wiemy o ukrytym oceanie?

Zdaniem naukowców obecność soli i związków organicznych wskazuje na aktywność hydrotermalną głęboko pod lodową powierzchnią księżyca. Szczególnie interesujące są interakcje między oceanem a skałami znajdującymi się głęboko w środku. Badacze uważają, że sole mogły powstać nie tylko dzięki aktywności słonego oceanu, ale również dzięki innym procesom zachodzącym w poszczególnych warstwach Ganimedesa.

Sonda Juno rozpoczęła swoją misję 5 sierpnia 2011 roku. Jej celem jest badanie pogody, środowiska magnetycznego i historii gazowego giganta, jakim jest Jowisz. Juno ma działać do września 2025 roku. Odkrycie związków organicznych i soli na powierzchni Ganimedesa ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia sposobu powstania tego księżyca oraz jego ewolucji. Być może już wkrótce poznamy skład chemiczny podpowierzchniowego oceanu oraz inne tajemnice z nim związane.