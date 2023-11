Teleskop Euclid może obserwować niebo znacznie szybciej i w wyższej rozdzielczości niż poprzednie misje badawcze. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak szczegółowych obrazów astronomicznych - powiedział René Laureijs z ESA.

Lepszy od Webba?

W przeciwieństwie do teleskopu Jamesa Webba NASA, który tworzy obrazy o wysokiej rozdzielczości, skupiając się na mniejszych obszarach, Euclid może obserwować duże fragmenty nieba.

Teleskop Euclid to europejski teleskop kosmiczny, który został wysłany w kosmos na początku lipca 2023 roku. Jego misją jest odkrywanie tajemnic ciemnej materii i ciemnej energii, a także tworzenie największej mapy 3D kosmosu, jaka kiedykolwiek powstała. Teleskop Euclid ma ogromne możliwości. Na jednym zdjęciu może ująć nawet 100 tys. galaktyk. Został zbudowany po to, by fotografować galaktyki odległe od nas nawet o 10 mld lat świetlnych.