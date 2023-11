Niedawno wprowadzony na rynek trójwymiarowy model starożytnego Rzymu pozwala spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Widzimy je takim, jakie było w czasach świetności w 320 roku n.e. Mamy szansę dokładnie przyjrzeć się świątyniom, publicznym łaźniom oraz innym budynkom, które dziś są już historią. Cyfrowy model został stworzony przez firmę Flyover Zone zajmującą się technologią edukacyjną. Wirtualne miasto możemy zwiedzać zarówno z lotu ptaka, jak i perspektywy pieszego.

Historia starożytnego Rzymu w jednym miejscu

Koloseum, Panteon, Łaźnie Karakalli i Forum Romanum — to wszystko czeka na wirtualnych turystów. W czasach świetności Rzymu, czyli przed przeniesieniem stolicy do Konstantynopola, miasto liczyło blisko 1 milion mieszkańców. W IV wieku było jednym z najbardziej zaludnionych w Europie. Na powierzchni prawie 14 kilometrów kwadratowych znajdowało się 7000 budynków. Nic dziwnego zatem, że stworzenie wirtualnej wersji zajęło twórcom dziesiątki lat.

Autorem pomysłu jest Bernard Frischer — archeolog cyfrowy. Przyszedł mu do głowy w 1974 roku. Frischera fascynowała historia starożytnego Rzymu, dlatego już w okresie studiów zainteresował się fizycznym modelem miasta. Uznał go jednak za niewystarczający i postanowił stworzyć własną, zdigitalizowaną rekonstrukcję. Zajęło to dziesiątki lat, w czasie których Frischer współpracował z zespołem archeologów i historyków. Oprócz tego analizował teksty historyczne opisujące stolicę Cesarstwa Rzymskiego w IV wieku. Do współpracy zaangażował także inżynierów, którzy zeskanowali oryginalny model muzeum będący podstawą cyfrowego miasta.

Jak wygląda wirtualne zwiedzanie Rzymu?

Wizualizacja powstała na bazie starych planów terenu oraz zdjęć ruin. Naukowcy złożyli wszystko w jedną całość i tak powstał model 3D. Pokazuje on pełny obraz miasta, którego eksploracja może zająć kilka godzin. Pierwsza wersja Rome Reborn została udostępniona w 2007 roku. 8 listopada pojawiła się czwarta wersja zawierająca nowe i zaktualizowane rekonstrukcje niektórych pomników, których nie uwzględniono wcześniej. Od teraz możemy podziwiać m.in. Termy Karakalli, świątynie na Kapitolu, Stadion Domicjana (dzisiejszy Piazza Navona) oraz teatry Balbusa, Marcellusa i Pompejusza Wielkiego.

Niektóre zdjęcia starożytnego Rzymu oraz filmy można obejrzeć na profilu Flyover Zone na Twitterze/X. Jak piszą sami autorzy, są one ​​”oszałamiająco realistyczne i naukowo dokładne”.

Pomysłodawca projektu liczy na to, że wirtualna wycieczka po mieście rozbudzi ciekawość ludzi i zachęci ich do odkrywania historii starożytnego Rzymu. To jedyna w swoim rodzaju okazja, aby przekonać się na własne oczy jak pięknym, ogromnym i innowacyjnym miastem była ówczesna stolica Cesarstwa Rzymskiego, która pod względami przewyższała inne ośrodki.

Osoby, którym marzy się zwiedzanie Rzymu w takiej formie muszą pobrać aplikację Yorescape na telefon lub tablet. Gdy poznamy już wszystkie tajemnice starożytnego miasta, możemy wybrać się na wirtualną wycieczkę do Akropolu w Atenach lub Grobu Ramzesa VI w Egipcie. Aplikacja oferuje w sumie 14 miejsc do zwiedzenia. Roczna subskrypcja kosztuje 49,99 dolarów. Niektóre treści są dostępne bezpłatnie.