Prehistoryczny władca mórz miał bardzo duże szczęki, długie czułki i falujące płetwy. Wszystkie te elementy uczyniły z niego naprawdę groźnego wroga. Po odkryciu skamieniałości, nowy gatunek otrzymał nazwę Timorebestia koprii. Pierwsze słowo ma oznaczać “bestię terroru”. Nazwa została nadana przez międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez ekspertów z Koreańskiego Instytutu Badań Polarnych.

Prehistoryczny robak był gigantem swoich czasów

Choć obecnie długość 30 centymetrów nie robi szczególnego wrażenia, Timorebestia był prawdziwym gigantem. Z tego względu znajdował się blisko szczytu łańcucha pokarmowego. Można śmiało powiedzieć, że był to najważniejszy drapieżnik w oceanach, tak jak foki w okresie kambryjskim i współczesne rekiny.

Trzynaście skamieniałości odnaleziono w północnej części Grenlandii. W układzie trawiennym niektórych osobników badacze zidentyfikowali ślady pożywienia. Były to zwłaszcza stawonogi dwuskorupowe, znane jako Isoxys. Obecnie żyjący krewni Timorebestii to robaki strzałkowate. Są one jednak bardzo małe, w porównaniu do innych zwierząt pływających w oceanach. Mimo to wciąż są ważnymi morskimi drapieżnikami w sieci pokarmowej, polując na podstawowe ofiary, takie jak zooplankton.

Timorebestia panował w oceanach przez kilkanaście milionów lat

Odnalezione skamieniałości są starsze o kilka milionów lat od dobrze znanych starożytnych stawonogów, takich owady, pająki czy skorupiaki. Timorebestia prawdopodobnie panował w oceanach przed ich pojawieniem się. Mogło to trwać nawet 10-15 milionów lat, zanim zastąpiły go inne grupy zwierząt.

Podczas eksplozji kambryjskiej, gdy doszło do nagłej ewolucji i pojawienia się nowych gatunków, prehistoryczne drapieżniki spadły ze szczytu łańcucha pokarmowego. Zdaniem naukowców to właśnie dominacja robaków miała przygotować grunt pod ewolucję, której skutkiem było zróżnicowanie życia na naszej planecie. Ich strategie, zachowania i fizjologia doprowadziły do zwiększenia różnorodności ekosystemów oceanicznych. Przykładowo, Timorebestia może być ważnym krokiem ewolucyjnym w rozwoju szczęk wewnętrznych u drapieżników. Naukowcy zbadali najdalsze zakątki północnej Grenlandii, gdzie zebrali skamieniałości również wielu innych organizmów. Obecnie trwają badania nad tym, jak wyglądały i ewoluowały najwcześniejsze ekosystemy zwierzęce.