Profesor Duncan Agnew, geofizyk z UC San Diego, twierdzi, że w 2029 roku trzeba będzie usunąć jedną sekundę.

Ziemia szybciej się obraca

Ziemia obraca się nieco szybciej niż kiedyś, co może wymagać odjęcia sekundy od naszych zegarów.

Topnienie lodu na obu biegunach Ziemi przeciwdziałało temu przyspieszeniu i prawdopodobnie opóźniło tę globalną sekundę rozliczeniową o około trzy lata - twierdzi naukowiec.

Usunięcie sekundy

Co kilka lat dodawana jest "sekunda przestępna", zwykle pod koniec czerwca lub pod koniec grudnia. A to dlatego, że prędkość, z jaką Ziemia obraca się wokół własnej osi, nieznacznie się waha. Oznacza to, że ​​jeden pełny obrót nie zawsze oznacza dokładnie jeden dzień.

Teraz profesor Duncan Agnew proponuje "ujemną" sekundę przestępną, czyli usunięcie sekundy po raz pierwszy.

Naukowiec dodaje, że ujemna sekunda przestępna powinna nastąpić w 2029 roku, aby uwzględnić zbyt szybkie obracanie się Ziemi, ale ostrzega, że może to prowadzić do problemów dla smartfonów i komputerów.